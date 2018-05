"Tatal meu lupta, este un luptator. Toata viata am auzit de la el, de cate ori aveam vreo desnadejde: viata e o lupta, deci te lupta ! Si acum vreo luna de zile imi spunea el mie : nu te lasa, nu abandona ! Asta ii spun si eu acum, cand ma intelege, dar nu-mi poate raspunde : ticu, lupta, nu te lasa, te iubesc mult ! Ma rog sa mai aiba puterea sa lupte si va multumesc din suflet celor care sunteti alaturi de noi, familia lui, de el, omul care a fost trup si suflet pentru tara asta intotdeauna. Atat de mult, incat acum poate si asta il costa. Dar daca ar putea da timpul inapoi, sunt sigura ca ar face la fel, si-ar da sufletul pentru profesia lui, pentru tara lui, pe care n-a vrut niciodata s-o paraseasca. Si-a pus tot sufletul in ce-a facut, acum sufletul lui e putin obosit, dar iubirea noastra si poate si a multora dintre voi il vor ajuta sa se ridice din nou. Medicii ii resusciteaza trupul si le sunt recunoscatoare, noi, doar prin ganduri bune, am putea sa-i resuscitam sufletul. Sper inca intr-o minune, dragii mei, inca mai sper !", a scris Cristina Ţopescu pe Facebook.

Cristian Ţopescu, 81 de ani, este internat de marţi pe secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Elias, unde a ajuns în urma unei crize de diabet zaharat.