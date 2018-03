CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT în PLAY OFF LIGA 1

CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul CSU Craiova - Astra Giurgiu, care se va disputa, sâmbătă, de la ora 20:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT. Alexandru Tudor va fi ajutat de asuistenţii Mircea Orbuleţ şi Mihai Marica, iar rezervă va fi Dragoş Istrate. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 20:45, CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

Echipele de start la meciul CSU CRAIOVA - ASTRA GIURGIU

CSU CRAIOVA: Mitrovic - R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira - Martic, Andre Santos, Zlatinski, Briceag - Bărbuț, Gustavo, Mitriță.

ASTRA GIURGIU: Iliev - Belu, Bejan, Erico da Silva, Al. Stan - Takayuki, Mrzljak - V. Gheorghe, Fl. Matei, L. Buș - Urko Vera.

PLAY-OFF ETAPA 1

CLASAMENT

Devis Mangia, antrenorul lui CSU CRAIOVA, spune că meciul cu ASTRA GIURGIU va fi unul dificil, deoarece adversarul, în întregul său, cu jucători, antrenori şi conducere, este unul redutabil, iar cele două meciuri directe din sezonul regulat s-au încheiat la egalitate. "Avem un meci dificil, contra unei echipe bune, care are un antrenor foarte bun şi cu care am făcut două remize în acest campionat, 1-1 şi 2-2. Jucătorii mei sunt un pic obosiţi după efortul din meciul din Cupa României, oboseală cauzată şi de condiţia precară a gazonului. Faţă de celelalte echipe din play-off, noi jucăm mai multe meciuri, cele două din semifinalele Cupei României, dar asta nu este ceva rău, este un rezultat pe care ni l-am dorit. Vom încerca să facem însă totul pentru a câştiga. Nu mă tem de euforia calificării după meciul cu Dinamo, fiindcă la acest club mentalitatea este de a nu ne mulţumi cu o victorie, ne dorim de fiecare dată mai mult" a spus Devis Mangia.

"Văd o luptă în trei pentru campionat între CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova. Văd și CSU Craiova în cursă, pentru că există stabilitate acolo, este un stadion care a creat o emulație extraordinară, plus că echipa stă mult mai bine la nivelul lotului față de anii trecuți. Este o echipă care are automatisme, dezvoltă viteză, presing, se descurcă pe spații mici, are posibilități tehnice, fizice, tactice, plus un antrenor italian care se află la un anumit nivel deloc de neglijat. Totuși, oltenii au și lacune", a spus Edward Iordănescu, antrenorul celor de la Astra Giurgiu.

Echipele probabile la meciul CSU CRAIOVA - ASTRA GIURGIU

CSU CRAIOVA: Mitrovic - R. Popa, Kelic, Briceag - Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo, Băluță, Mitriță.

ASTRA GIURGIU: Iliev - Belu, Bejan, Polczak, Al. Stan - Seto, Mrzljak - L. Buş, Fl. Matei, Butean - Urko Vera.

CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU, al doilea meci al primei etape din PLAY OFF LIGA 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 20:45. Partida dintre CSU CRAIOVA şi ASTRA GIURGIU va fi arbitrată de Alexandru Tudor.