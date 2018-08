Cum e o persoana in functie de prima litera a numelui

A



O persoana al carei nume incepe cu litera A, iubeste cu sinceritate si cauta mereu sa surprinda. Mai mult decat atat, este o fire romantica si pasionala, grijulie, dar poate fi foarte periculoasa daca o raneste un barbat.



B



In cazul in care prima litera a numelui este "B", trebuie sa stiti ca aceasta este o persoana mai restransa si mai impulsiva. Isi exprima iubirea numai daca aceasta ii este impartasita.



C



Aceasta persoana are o personalitate mai complexa, care are nevoie de mai multa intelegere si sprijin. In unele cazuri, este prea distrasa si este o fire cu multe obligatii.



