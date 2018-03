Cum să scapi de furnici. Soluţii naturale care dau rezultate

Este destul de greu sa scapi de furnici care uneori te pot scoate din minti cu incapatanarea lor de a ramane in casa ta. Iar folosirea unor spray-uri de pesticide s-ar putea sa nu fie chiar solutia ideala. Este posibil sa fi golit deja cateva recipiente fara insa a rezolva problema. Iar daca esti si interesat de salvarea mediului inconjurator te-ai putea simti vinovat pentru ca folosesti astfel de solutii daunatoare. Mai ales ca exista optiuni naturale si, mai ieftine, care sa te ajute sa scapi de aceste insecte.

S-ar putea ca tu sa ai o problema medie adica sa le impiedici sa patrunda in locuinta ta. Sau te-ai putea confrunta cu o adevarata invazie a insectelor si atunci sa-ti doresti sa distrugi colonia inainte ca ea sa te distruga pe tine.

Indiferent de situatie, urmatoarele solutii naturale te vor ajuta sa scapi de furnici. S-ar putea ca pe unele dintre ele sa le ai deja in propria bucatarie asa ca nu vei fi nevoit sa cheltuiesti alti bani.

1. Otet

Toarna putin otet alb intr-o sticla cu pulverizator. Improasca in toate colturile in care ai vazut furnici astfel incat suratele lor sa nu simta feromonii si sa le urmeze. Dupa ce otelul se evapora repeta procesul in urmatoarele zile. Asta le va descuraja sa mai vina in casa ta.

2. Apa cu sapun

Este una dintre cele mai populare solutii de indepartare a furnicilor. Pur si simplu pune intr-un vas cu pulverizator apa calda si detergent de vase. Solutia nu doar ca omoara furnicile insa indeparteaza si dara de feromoni, ceea ce inseamna ca alte insecte nu vor mai gasi drumul spre casa ta. Insa pentru a obtine rezultatele sperate de tine este nevoie sa repeti procesul cateva zile la rand.

3. Creta

Este curios faptul ca o furnica nu va trece niciodata o linie trasa cu o creta. Nimeni nu stie care este motivul pentru care se intampla asta, insa este o modalitate excelenta de a indeparta furnicile de locuinta ta.

4. Pudra pentru bebelus

Are acelasi efect precum al cretei asa ca presara pudra in locul in care ai observat ca vin furnicile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.