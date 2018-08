Cum să-ţi revitalizezi întregul corp după sezonul cald

Daca iti doresti o procedura care sa-ti lase pielea catifelata, dar in acelasi timp sa-ti ofere o senzatie totala de relaxare si usurare, opteaza pentru o terapie corporala cu uleiuri esentiale. Acestea reprezinta remedii puternice prin care memoria celulara a corpului nostru este curatata de informatia gresita pentru a fi rescrisa corect. Moleculele uleiurilor esentiale ajung direct si rapid in creierul nostru emotional si ne pun in contact cu problemele pe care le-am uitat de mult. Country Spa Health & Beauty Retreat iti propune terapiile Young Living, menite sa-ti trezeasca simturile si sa-ti lase intreg corpul invaluit intr-o pelicula delicata.

Ai grija de ten

Tenul reprezinta cea mai expusa zona la factorii externi si de aceea, este important sa acordam o atentie deosebita nevoilor sale. La sfarsit de vara, sunt recomandate tratamentele hidratante, care sa restabileasca echilibrul pielii.

Nu uita de par

Nu doar corpul si tenul au nevoie de un „refresh" la sfarsit de vara, ci si parul tau trebuie ajutat sa-ti recapete stralucirea. Factorii externi ne pot usca firele de par cat ai clipi, ingreunandu-ne ritualul de ingrijire. De aceea, este recomandat sa alegi produse cu ingrediente mult mai complexe care asigura hidratare pentru o perioada mai lunga, fara a ingreuna firul de par.