Cum şi-a salvat Nicole Cherry cel mai bun prieten de la moarte. Credea că îi va muri în braţe

Invitată la "Stăpânii vedetelor", Nicole Cherry a mărturisit că prietenul şi căţelul ei, King, a trecut printr-o experienţă cumplită, scrie spynews.ro. "A fost foarte bolnav... La un moment dat, a mâncat ceva şi a trecut printr-o operaţie, sărăcuţul de el. Foarte costisitoare operaţia. De fapt, de două ori a fost operat. A mâncat ceva de pe afară... Am observat o schimbare majoră în comportamentul lui. A fost la un pas de moarte. A fost o perioadă destul de dificilă. Nu mai mânca, nu mai avea energie, era foarte trist, vărsa... A fost nevoie de multă răbdare şi de toată dragostea noastră. Eu eram foarte tristă, mai ales că s-a întâmplat după jumătate de an, aproape un an, deci era mititel...".

Îndrăgita cântăreaţă îi va povesti Andrei Trandaş despre momentul emoţionant în care a primit cadoul pe care şi-l dorea cel mai mult, dar pe care nu spera că îl va primi prea uşor: „Pe King l-am primit de la Antonia, de Mărțișor, acum 2 ani. A vorbit cu ai mei înainte. Eu îi tot ziceam că vreau un câine, că ai mei nu îmi cumpără, pentru că nu o să am grijă de el. Și s-a gândit ea într-o zi: <>. Aşa că, după o vacanţă în Grecia, m-a sunat și mi-a zis că vine să îmi aducă o geantă, pe care mi-o cumpărase. Mi-a dat o geantă de câine. Mă uitam la ea și mă gândeam ce fac eu cu o geantă de câine. Când văd că iese un ghemotoc de acolo!"