Cum sunt plătite acum recepţionerele: 1.500 de lei "în mână"

O clinică privată angajează recepţioneră pe salarii nete de 1.500 de lei lunar.

Candidata potrivită pentru acest post ştie să lucreze în MS Office, are abilităţi de comunicare şi relaţionare, e calmă, tolerantă, are spirit de echipă şi e orientată spre rezolvarea problemelor. E, de asemenea, amabilă, eficientă, rezistentă la munca sub presiune. Nu în ultimul rând, candidata potrivită pentru acest post e punctuală şi are aspect fizic decent.

Angajatorii oferă persoanei selectate pe acest post salarii lunare de 1.500 de lei net.

În ce constă munca:

candidata angajată în acest post întâmpină, informeaza, programează şi îndrumă pacienţii în clinică;

anunţă eventualele modificări de program sau de consultaţii;

înregistrează informaţiile personale ale pacienţilor în baza de date;

încasează contravaloarea serviciilor medicale efectuate şi eliberează facturi/chitanţe;

preia apelurile telefonice, furnizează informaţii telefonic;

depune toate eforturile pentru rezolvarea eficientă a situaţiilor-limită.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.