Cuplul care demonstrează că dragostea este mai puternică decât orice prejudecată: "Nu îmi e ruşine..." FOTO

Trăim într-o societate care ne dictează ce e de iubit, de admis sau de respins, scrie noizz.ro. Din cauza rețelelor de socializare care promovează imagini cu oameni care arată perfect, tindem să credem că alesul vine pe un cal alb, iar partenera lui trebuie să fie neapărat o Ileana Cosânzeana.

Însă principiile multora dintre noi au fost date peste cap când au văzut sedința foto a acestui cuplu.

Stephanie se încadrează în tiparele "plus-size" și niciodată nu s-a simțit bine în pielea sa, mai ales la brațul bărbatului ei. Asta pentru că el are un corp bine sculptat la sala de forță, iar ea se luptă cu kilogramele în plus.

În urmă cu câteva luni, Stephanie şi Arryn, iubitul ei, au decis să realizeze o şedinţă foto pentru ca iubirea lor să le rămână amintire peste ani.

Deși atunci când a văzut imaginile, tipa nu a fost deloc mulțumită și a vrut să facă chiar și o plângere, s-a riscat și a postat câteva imagini pe rețelele de socializare.

Aceasta a vrut să ofere un exemplu și să îi ajute pe cei din jurul ei să înțeleagă că nu imaginile promovate pe internet trebuie să ne dicteze felul în care ne simțim.

"Acest lucru nu face decât să îmi umple inima de bucurie. Îmi redă speranța că nu toți bărbații sunt interesați de dimensiunile unei femei", a mărturisit femeia.

"Sincer, nu m-am simțit niciodată mai atrăgătoare. Am fost nerăbdatoare să văd rezultatul final. Nu știam la ce să mă aștept. Dar când am văzut imaginile, am fost șocată. Arăt atât de îndrăgostită și de încrezătoare. Toți oamenii ar trebui să se vadă în această lumină. Efectiv îți deschide ochii.".

"Îmi amintesc că mă uitam în oglindă în timpul liceului și mă întrebam de ce stomacul meu nu este așa cum ar trebui să fie. Odată cu trecerea anilor, am învățat să accept că o sa fiu mereu considerată plus-size. Am încercat să ies din zona de comfort și să port haine pe care le iubesc, dar pe care societatea nu le acceptă pentru femeile plinute: topuri, rochii scurte, fuste strâmte, pantaloni scurți. Acum merg cu capul sus, zâmbind și nu îmi este rușine cu mine însămi.", a declarat Stephanie în cadrul unui interviu.