Cură de slăbire. Ce greşeli sa eviţi. Mituri care îţi fac rau. De ce să nu te înfometezi

Fata ce greseli sa eviti, care sunt miturile care iti pot face rau si de ce nu este bine sa te infometezi.

GRESELI cura de slabire

1. Numeri caloriile cu strictete

Stii si tu asta: ca daca renunti la cateva calorii din alimentatie, slabesti. Doar ca s-a demonstrat ca un procent foarte mic din populatie stie cu adevarat sa-si calculeze nevoile juste calorice si, ca atare, sa-si scada in mod corect numarul de calorii, astfel incat sa slabeasca. Mergi pe site-ul: prevention.com/caloriecalculator si calculeaza-ti in mod corect necesarul tau zilnic de calorii.

2. Stabileste cat de activ esti

E posibil sa crezi ca daca mergi la cumparaturi, cari niste sacose si le incarci si descarci din masina, asta inseamna consum caloric. Da, e adevarat, dar e un consum caloric mic. Una e sa faci cumparaturi si alta e sa alergi constiincios cateva ore pe zi.

Cu cat faci mai multa miscare, cu atat arzi mai multe calorii. Deci, organizeaza-te si practica un program sportiv care sa dea rezultate, in functie de propriul tau organism.

3. In cazul in care optezi pentru mancare bio/organica

Ceea ce pui in farfurie este foarte important. Insa trebuie sa stii ca daca mananci sanatos nu inseamna neaparat ca mananci si dietetic. De exemplu, daca la micul dejun sotul tau mananca o clatita mare cu unt si dulceata, baiatul tau infuleca o gogoasa, iar tu optezi pentru un pahar de fulgi de ovaz cu o mana de alune, o banana feliata si un pahar de mure bio, te felicitam ca ai ales un mic dejun sanatos, dar ne pare rau sa te anuntam ca ai consumat dintr-o data vreo 700 de calorii, ceea ce inseamna mai mult decat un sfert din necesarul zilnic – si asta numai la masa de dimineata!

Specialistii ne spun ca o idee buna este sa scriem pe o foaie de hartie tot ce mancam; faptul ca scrii si adaugi aliment dupa aliment, te va face sa fii mult mai atenta si circumspecta la capitolul cantitate si consistenta. Si nu uita ca daca masori "cu cana", de exemplu, o cana de frunze de spanac are doar 7 calorii, o cana de vinete coapte are vreo 35 de calorii, iar una de piure de cartofi, are cam 250 de calorii. Deci, atentie la ce pui in masuratoare!

