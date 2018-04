CUTREMUR în România, s-a simţit la Bucureşti şi în mai multe oraşe. Primele declaraţii

ACTUALIZARE. INFP a revizuit datele sesimului din această seară. Astfel, maginitudinea a fost revizuită la 4,5, iar adâncimea - la 145 de kilometri.

Un cutremur a fost înregistrat acum în România, fiind consemnat cu 5 grade pe scara Richter. Cutremurul a fost simțit și în București. Este cel mai puternic seism înregistrat în acest an. Seismzul s-a simţit şi în alte oraşe:

Stefan

La Galati s-a simtit

TN2

buzau parter s-a simtit

Valeron21

Nu am simtit nimic la Chisinau

golem_sense

bucuresti / lacul tei - s-a simtit bine de tot

Un cutremur cu magnitudinea de 4,6-5,0 grade s-a produs in seara zilei de miercuri, 25 aprilie, in regiunea Vrancea. Cutremurul a fost resimtit slab in sudul si estul tarii.

„S-a eliberat tensiunea acumulată în scoarța terestră. Acest cutremur este unul benefic”, a declarat Mircea Radulian, directorul Institutului Național pentru Fizica Pământului.

„Nu avem motive de îngrijorare. Un cutremur de 4,6 la 150 de kilometri se înscrie în activitatea seismică normală a zonei Vrancea. Vrancea, repet, este periculoasă atunci când magnitudinea este peste 7,1. Înainte de un cutremur din acesta… 4,5 nu este mare, nu este important”, a declarat Mărmureanu

Este cel mai puternic seism înregistrat anul acesta. În luna martie, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.4.

Astfel de mișcări pot fi utile pentru că eliberează din tensiunea acumulată în zona seismică Vrancea, spune Mircea Radulian, directorul ştiinţific al INFP.

„Aceste cutremure moderate eliberează o cantitate de energie, dar la o scară destul de mică. Eliberează energia într-o zonă de câțiva kilometri. Dacă ne referim la acumularea de energie în zona Vrancea, e totuși la o scara mai mare. Aceste cutremure mici mai eliberează ceva din tensiune, mai reușesc într-un fel să amâne producerea unuia mare, dar nu pot elimina producerea unui cutremur mare”.

Când ar putea avea loc acesta?

„Nu se poate face o previziune decât la o scară mare de timp. Putem spune foarte aproximativ că ne așteptăm la cutremur mare. Din păcate știm că Vrancea poate producer cutremure mari. O predicție, să spui exact data, nici măcar anul nu se poate spune - de ani buni se tot fac astfel de preziceri și toate au dat greş”, a spus Mircea Radulian.

Profesorul Gheorghe Mărmureanu a precizat, pe de altă parte, că un cutremur în zona Vrancea ar fi periculos doar la magnitudinea de peste 7,1 grade. Nu trebuie să ne îngrijorăm de astfel de cutremure, adaugă el.