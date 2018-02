Dacă nu poţi răspunde cu DA la aceste DOUĂ întrebări, pune PUNCT relaţiei! Află explicaţia psihologilor!

Multi nu isi dau insa seama si continua relatii care nu doar ca nu ii fac fericiti, ci ii macina si ii frustreaza. Altii sunt nehotarati, isi dau seama ca ceva este in neregula, dar ei tot spera ca situatia se va imbunatati. Sau se creeaza diverse atasamente la care nu prea vor sa renunte, in ciuda faptului ca nu se simt bine in relatie.

Terapeutii de cuplu au doua intrebari pe care le folosesc astfel incat persoanele implicate sa isi dea seama daca relatia lor mai are vreo sansa sau nu. Daca nu poti raspunde din toata inima cu DA acestor intrebari, este un semn clar ca ar trebui sa pui punct relatiei.

Daca ai putea sa te intorci in timp, la inceputul relatiei, ai continua-o?

Cu alte cuvinte: care sunt motivele pentru care stai in relatie? Iti iubesti partenerul sau iti pare rau de timpul "pierdut" alaturi de el si n-ai mai avea dispozitie sa o iei de la zero alaturi de altcineva.

Raspunsul sincer la aceasta intrebare te va face sa realizezi ce ai nevoie cu adevarat, acum, in acest moment, si iti permite sa iti reevaluezi motivele pentru care esti in aceasta relatie. Daca timpul petrecut in relatie este motivul, atunci e cazul sa pui punct. O relatie are nevoie de mai mult decat timp.

