Dacian Cioloş: Doamna Dăncilă nu are un mesaj pentru români, dar trimite un mesaj pe ascuns la Comisia Europeană

„Doamna Dăncilă nu are un mesaj pentru români. Scuză doar jandarmii. Dar are un mesaj pe care îl trimite pe ascuns la Comisia Europeană, pentru că trebuie să aflăm prin interpuși că a trimis scrisoarea. Foarte surprinzător din partea unui premier, a unui partid care arată cu degetul către UE că se amestecă prea mult în treburile interne și acum merge să se plângă, să se scuze către Comisia Europeană. Dăncilă premeditează o concluzie a justiției. Știm că Parchetul a deschis o anchetă și eu din cate am auzit din gura procurorului ajunge deja la concluzii preliminarii că au fost și abuzuri. Doamna ia o poziție înainte să lase justiția să se exprime. (...) Eu am auzit de la purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei că nu face comentarii, pentru că e anchetă în curs. Doamna premier, în loc să ceară informații și să explice românilor, fuge să se scuze la Comisia Europeană. Este un motiv în plus pentru care Dăncilă trebuie să plece. Pentru că România merită un premier mai bun și un Guvern mai bun", a declarat Dacian Cioloș la Digi24.

Premierul Viorica Dăncilă i-a trimis pe 13 august, imediat după ce a revenit din concediu, o scrisoare prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în legătură cu protestul încheiat cu violenţe de pe 10 august. În scrisoarea publicată în premieră de jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigaţii Media şi confirmată de Comisia Europeană se arată că sunt încercări de înlăturare violentă a guvernului legitim, că forţele de ordine au acţionat legal pe 10 august şi că preşedintele Klaus Iohannis a făcut apel la continuarea protestelor.