Dacian Cioloş: "Nu sunt vândut străinilor şi nu am de-a face cu Soroş. Sora mea nu e agent secret"

"Nu am colaborat niciodată nici cu securitatea nici cu servicii secrete nu sunt nici vândut străinilor, nu am avut și nu am de-a face nici cu Soroș, nici cu altcineva care ar avea interese în România. Am făcut singur, nu am avut nevoie de pile, am făcut totul transparent. Tatăl meu a fost un funcționar în miliție, e decedat de 20 de ani. Nu văd în ce fel tatăl meu ar fi putut să îmi influențeze cariera", a exprimat Dacian Cioloș, conform Mediafax.

De altfel, fostul reprezetant al Executivului, a precizat că sora și fratele lui "și-au ales cariere cum au vrut", el neavând nicio contribuție. Cioloș dezminte informațiile din presă, potrivit cărora sora lui "e agent secret", deși lucrează la MAI "de mai bine de 15 ani".

"Soră mea și fratele meu și-au ales cariere așa cum au vrut, fără niciun ajutor din partea mea. Nu am nimic ce să le reproșez. Soră mea lucrează și ea în MAI cred că mai bine de 15 ani. Își face treabă bine la fel că toți oamenii. Nu e agent secret așa cum am văzut în presă", a afirmat fostul prim-ministru.

Reprezentanții Rezist au postat, pe Facebook, un mesaj prin care îl critică pe Dacian Cioloș care a spus, într-o declarație lansată în presă, că se poate demonstra că oricine poate avea cel puțin o legătură cu Securitatea. Cei de la Rezist spun că speră ca PLUS să dea la o parte membrii compromiși.

„Am tăcut când "gurile rele" spuneau că Dacian e fiu de milițian, la fel ca Dragnea. (...) Am tăcut când Dacian s-a apucat să facă pe gentelmanul cu o vită arogantă care îl îgnoră pe Președintele României votat de peste 6 milioane de români. (...) Am tăcut pentru că nu ne plac tătucii și nu avem încredere în partidele conduse de tătuci, așa cum sunt PSD, ALDE și UDMR. Dar, Daciane, când spui că "sigur se poate 'demonstra' că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și Securitate" noi îți spunem să mai tai dracului din ele că întreaga ta viață, activitate și carieră reprezintă o serie lungă de astfel de "demonstrații", scriu reprezentanții Rezist pe Facebook.

În postare se mai subliniază că fostul premier Dacian Cioloș nu este „un om nou".

„Și în război erau cazuri în care medicii preferau să salveze o viață amputând un picior sau o mână chiar dacă nu erau siguri 100% că e necesar. Ce e însă 100% necesar pentru România e ca toți ăștia care aveți sau ați avut legături cu PCR, comuniștii, securitatea, miliția, torționarii, turnătorii să vă dați în spate din administrația publică și din politică. TOȚI! Faceți ce vreți voi în mediul privat. Jos labele de pe România, nu vă mai tolerăm și nu vă mai înghițim indiferent de culoare politică pe care o reprezentați. Nu ne mai prostiți cu securiști buni și securiști răi, cum vă prindem, cum vă ardem. Speranța noastră e ca PLUS să aibă puterea să treacă peste acest incident nefericit și să aibă înțelepciunea pe viitor să dea la o parte orice membru care se va dovedi că e compromis, indiferent de cât de dureroasă va fi despărțirea", se mai arată în postarea celor de la Rezist.

Mesajul vine după ce Dacian Cioloș a spus, într-un interviu, că se poate demonstra că oricine a avut cel puțin o legătură cu Securitatea. Totodată, fostul premier a recunoscut că sora sa lucrează la Departamentul de Informații și Protecție Internă, fosta unitate "Doi și-un sfert" din Ministerul de Interne.