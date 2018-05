Dan Barna: Faptul că Ponta pare din nou o speranţă e un element tragic pentru politica din România

"A început sezonul 2018 la traseism politic, vedem că echipa care retrogradează este echipa PMP şi, din păcate, ceea ce se întâmplă nu face decât să confirme o dată în plus că România nu are nicio şansă cu cea mai mare parte din actuala clasă politică, cu vechea clasă politică, care nu face decât să mute jucătorii dintr-o tabără în cealaltă. Avem acest titirez otrăvit care este UNPR, chiar acum vedem că a destructurat PMP şi se îndreaptă cea mai mare parte dintre ei spre PSD, nedând nicio alternativă valabilă pentru viitor. Cât timp cetăţenii decenţi, cât timp cetăţenii care au fost în stradă la Ordonanţa 13 nu vor decide să intre în politică, nu vor decide să vină la USR, cât timp nu se implică real, nu avem nicio şansă. Faptul că Victor Ponta pare, în aceste zile, din nou o speranţă este un element absolut tragic pentru politica din România. În această situaţie lucrurile nu se pot îndrepta cât timp cetăţenii nu se implică politic, fără această alternativă, fără penali în funcţii publice, vom asista an de an la câte un sezon din acesta de traseism politic", a spus Barna, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că niciodată legile nu au fost elaborate "mai explicit pentru interesele clasei politice".



"Acum, în Comisia juridică de la Camera Deputaţilor se află un proiect de lege prin care, în caz de fuziune prin absorbţie, exact situaţia care urmează să se întâmple în perioada următoare, consilierii ar deveni independenţi. Ceea ce se intenţionează este ca, după ce PMP va dispărea ca şi grup parlamentar, UNPR reabsorbit probabil de PSD să îşi elibereze consilierii de constrângerile legale pentru a putea deveni, probabil, consilieri PSD. Este revoltător că legile sunt schimbate pur şi simplu pentru interese punctuale de moment", a punctat Dan Barna.