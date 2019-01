Dan Barna: USR şi PLUS stabilesc până la începutul lunii februarie dacă merg pe listă comună la europarlamentare

"În momentul de faţă există discuţii avansate pentru participarea într-o alianţă la aceste alegeri europarlamentare, respectiv pe o listă comună. Până la finalul acestei luni, poate în primele zile de februarie - pe 2 februarie, de altfel, avem un comitet politic - vom lua o decizie, dacă cele două partide vor merge în alianţă - şi deci vom avea o listă comună - sau dacă va merge fiecare în mod individual. Este o discuţie care a durat un an de zile, este o dezbatere. (...) Ca orice proces de acest tip, depinde de decizia celor două partide. Pentru a avea o decizie a celor două partide, trebuie să aibă loc nişte dezbateri", a precizat liderul USR, transmite News.ro.



Dan Barna a menţionat că USR şi-a stabilit cei 43 de candidaţi pentru alegerile europarlamentare în urma unei campanii electorale interne, în cadrul căreia membrii formaţiunii şi-au exprimat în mod democratic opţiunile. Întrebat de ce nu a fost invitat şi Dacian Cioloş să facă parte din USR, Dan Barna a replicat că această invitaţie a fost lansată în urmă cu un an.

"Această invitaţie în partid a fost făcută acum un an şi ceva. (...) Politica se face pe realităţi. Astăzi sunt două partide reale, existente. Partidul PLUS şi USR, care discută pentru posibilitatea unei alianţe şi a unei liste comune. În câteva zile vom avea un răspuns. Lucrurile sunt foarte simple", a mai spus el.



Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că a avut discuţii până acum cu preşedintele USR, Dan Barna, dar negocierile pentru o colaborare vor începe după ce vor fi alese şi structurile de conducere ale PLUS. Convenţia Naţională a PLUS, la care vor participa 1.800 - 2.000 de delegaţi, va avea loc sâmbătă, la Bucureşti, urmând a fi alese structurile de conducere ale formaţiunii. Potrivit lui Dacian Cioloş, o altă reuniune a Convenţiei Naţionale a PLUS va avea loc pe 2 februarie, când se va decide o eventuală colaborare cu USR.



"Discuţiile continuă. Nu ştim care va fi decizia. În mod clar, într-un fel sau altul, intenţionăm să colaborăm cu USR pentru alegeri, până la alegerile parlamentare. Care va fi forma în care vom colabora pentru aceste prime alegeri - foarte probabil o decizie finală o să o luăm pe 2 februarie. (...) Alegerile europarlamentare sunt esenţiale pentru PLUS, pentru că sunt primele alegeri la care acest partid participă. (...) Participarea mea la alegerile europarlamentare mi se pare un element cheie pentru a contribui la succesul PLUS şi al unui eventual parteneriat în aceste alegeri care vor da tonul pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare", a precizat Dacian Cioloş.