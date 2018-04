Dan Negru vorbeşte, în premieră, despre salariul său de la TV. "40.000 de euro pe lună? Eu iau..."

Dan Negru a infirmat faptul că ia 40.000 de euro din TV și, totodată, a precizat că niciunul dintre prezentatori nu are acest salariu.

"Nu iau 40 mii de euro pe luna din tv așa cum zic azi ziarele. N-o face niciunul dintre noi pentru ca publicitatea nu suporta așa ceva dar și pentru ca meseria mea, de prezentator tv a dispărut. Ea exista doar ca sa justifice eșecurile. Pe cât de mult se vorbește despre rolul lui Mircea Radu in eșecul Ie Românie pe atât de puțin se vorbește de rolul lui Cosmin Cernat in succesul Exatlon. Am un job de acar Păun. Când intr-un accident feroviar petrecut la Buzău au murit 66 de oameni a fost gasit un singur vinovat: Ioan Paun, un acar. De Revelion, un ziarist mi-a spus ca nu va da stirea Negru lider de 18 ani dar ca are pregătită prima pagina pentru cand va fi Negru, prima data înfrânt de Revelion. Meserie de acar Păun in care nu câștigam 40 mii pe luna nici eu, nici Esca, nici Cabral și nici Raduleasca...", a scris Dan Negru.

