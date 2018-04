Dana Criminala, MĂRTURISIRI INTIME. Declaraţii-şoc despre despărţirea de Leo de la Strehaia

Dana Criminala a aflat despre problemele pe care Leo de la Strehaia le are cu legea şi a spus că decizia de a pune punct căsătoriei îi aparține în totalitate.

"Despărțirea nu s-a produs în Vinerea Mare cum spune el, ci de o lună și ceva, de când a început cu controlul judiciar, cu toate că am locuit împreună. Nu am mai suportat, după ce am aflat ce probleme grave are cu legea. De când au intrat mascații peste noi în casă. În afară de acel control judiciar pe care îl are mai are încă, mai există un proces foarte grav în care este judecat și el, și maică-sa și mai multe rude", a declarat Dana Criminala pentru Cancan.

Leo de la Strehaia a scăpat de arest, după ce s-ar fi împăcat cu victima înşelăciunii

"Și fosta lui soție, Anca, are dosar penal pentru furt de curent electric. Toate aceste lucruri le-am aflat ulterior și, sincer, nu îmi doresc să nu mai fac parte din acest neam. Știe foarte bine acest lucru, i l am spus de multe ori. Decizia îmi aparține. De altfel, ăsta e motivul pentru care am fost de ziua mea la club. Eu știu că îi place să se victimizeze, dar e cazul să accepte realitatea", a mai spus Dana Criminala.

Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2016.