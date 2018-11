Dana Rogoz, dezvăluiri inedite din viaţa intimă. Locurile neobişnuite în care a făcut dragoste

Dana Rogoz, în vârstă de 33 de ani, este căsătorită cu Radu Dragomir, 49 de ani, și au împreună un băiețel pe nume Vlad Luca, în vârstă de 4 ani. Ea a vorbit recent despre preferințele sale sexuale. Potrivit unica.ro, ea a dezvăluit cel mai ciudat loc în care a făcut sex. Dana Rogoz s-a destăinuit fără nicio inhibiție: „Nu știu dacă este cazul să spun asta. Am făcut în locuri publice, într-o grădină botanică, dar nu la noi în țară. Mi-a fost teamă că mă vor opri la graniță pentru că am trăit cu senzația că am fost filmată.'

Ea a mai clasificat, pe o scală de la 1 la 10, importanța masturbării în viața sa sexuală: „O consider importantă și necesară, dar nu am nevoie de ea atât de des. Pot să-mi satisfac și altfel nevoile.' – a răspuns fără să stea mult pe gânduri îndrăgita actriță.

Dana Rogoz primea la 18 ani jucării sexuale

Dana Rogoz a povestit o etapă foarte haioasă din adolescența sa: „După 18 ani foarte multă lume îmi făcea cadou jucării sexuale. Erau pe genul: 'A crescut Abramburica!. Am primit de toate, de la chiloți comestibili și cătușe cu puf și până la gadgeturi. Aveam o noptieră plină, dar nu pot să zic că le-am accesat... a fost așa o perioadă, dar după mi-a trecut."