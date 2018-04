Dăncilă: Nu aveam nevoie de mandat să plec în Israel. Ce spune premierul despre declaraţiile preşedintelui cu privire la "evrei"

"Sunt convinsă că s-a aflat pentru că atitudinea domnului preşedinte nu a pus într-o lumină proastă preşedintele sau premierul, aprecierile sunt la nivel naţional şi acest lucru nu trebuie să se întâmple. Am fost concentrată pe întâlnirile pe care le-am avut şi am privit vizita ca pe un lucru bun pentru România. Din păcate domnul preşedinte nu a înţeles acest lucru, nu a înţeles că am fost în Israel şi nu aveam nevoie de mandat, am fost în Israel pentru a avea anumite acorduri pe dezvoltare economică. Vizita şi întâlnirea cu premierul israelian a fost axată mai mult pe componenta economică . Am vorbit despre investiţii, spitale, medicină şi o şedinţă de guven comună în iulie a acestui an. Nu am fost pentru interese personale, aşa cum a lăsat să se înţeleagă domnul preşedinte", a declarat premierul Viorica Dăncilă, România TV.

Întrebată cum comentează întrebările preşedintelui cu privire la anumite "înţelegeri cu evreii", Dăncilă a afirmat: "Este îngrijorător şi revoltător. Întâlnirile au avut loc la nivel înalt şi ca să vii cu asemenea afirmaţii este total nepotrivit, ca să folosesc un cuvânt elegant".

Viorica Dăncilă, interviu în exclusivitate pentru România TV: Nu am niciun motiv să demisionez

Legat de memorandumul adoptat în şedinţa de Guvern, privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, premierul spune că a procedat corect deoarece era nevoie de o platformă de discuţie în baza căreia să fie consultat şi preşedintele.

Klaus Iohannis a declarat, joi,că vizita în Israel a premierului şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor s-a făcut în secret, menţionând că Viorica Dăncilă nu a avut mandat pentru întâlnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine ştie ce înţelegeri secrete face cu evreii".

"În ceea ce priveşte vizita preşedintele Camerei, mai mare secret. S-a aflat că a plecat acolo după ce a ajuns acolo. (...)Cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea cu evreii?! (...) Îmi imaginez că domnul Dragnea a vorbit în faţa oglinzii şi s-a consultat. Dar, sper ca după revenire, să aibă bunul simţ şi să explice românilor ce au făcut acolo.", a pus Klaus Iohannis.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-a aflat şi joi într-o vizită oficială în Israel, la invitaţia premierului Benjamin Netanyahu, în aceeaşi perioadă aflându-se în vizită şi prim-ministrul Viorică Dăncilă.