Darren Cahill, GEST URIAŞ după victoria Simonei Halep. Toată România vorbeşte despre ASTA

Darren Cahill a declarat ca meritul principal al victoriei ii apartine lui Andrei Pavel, celalalt antrenor din echipa Simonei Halep. Pavel a pregatit-o pe sportiva cat timp Cahill a fost in vacanta.

"Cred ca a avut cateva saptamani foarte bune de antrenament cu Andrei Pavel, in Romania. A muncit din greu, a lovit mult mingea si automat ca acum joaca foarte multe mingi in anumite parti ale terenului. Andrei a facut o treaba foarte buna si a pregatit-o pentru asta, iar acum e increzatoare, executa corect planul de joc si joaca mai bine decat anul trecut", a declarat Darren Cahill pentru Digi Sport.

Simona Halep a trecut cu 6-1, 6-0 de Ekaterina Makarova in turul I, pentru ca, marti, in turul II, sa o invinga cu 6-0, 6-3 pe Elise Mertens. Miercuri, de la ora 13:00, Simona Halep o va intalni in turul III pe Kristyna Pliskova.