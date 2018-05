De ce cresc strâmb dinţii bebeluşilor

Un alt motiv pentru aparitia dintilor strambi ar putea fi legat de obiceiul bebelusului de a-si tine degetele in gura. Daca micutul isi suge degetul mare, isi va tine acest deget intre dinti cand sta cu gura inchisa. Acest lucru creeaza o presiune asupra dintilor superiori din fata si ii impinge catre exterior. In acelasi timp, dintii din partea inferioara sunt impinsi spre spatele cavitatii bucale, fapt ce duce la o aglomerare dentara. In alte cazuri apar dinti in plus, iar aglomerarea se produce din cauza lipsei de spatiu.

Daca observi ca exista spatii intre dintii bebelusului tau, acest lucru este unul pozitiv: e un semn ca nu exista aglomerari dentare. Cand dintii de lapte cresc stramb si apar aglomerari, acelasi lucru se va intampla si atunci cand micutul dezvolta dantura permanenta, caz in care va avea nevoie de un aparat ortodontic fix. Asa incat nu te gandi ca trebuie sa astepti sa ii cada dintii de lapte ca sa faci ceva in privinta problemelor dentare ale copilului tau.

Chiar si la o varsta frageda, poti merge cu el la dentist pentru un consult si pentru ca specialistul sa analizeze orice urma de deficienta sau defect, in asa fel incat sa poata incepe cat mai curand un tratament adecvat. Inca de la 4 ani, micutul tau poate beneficia de un aparat dentar, care sa ghideze modul in care ii cresc dintii. Acest aparat poate ajuta dantura sa se stabilizeze si sa nu existe probleme de acomodare.

