Brexit: De ce se zgâlţâie scaunul Theresei May. Dezvăluiri din acordul de ieşire a Marii Britanie din Uniunea Europeană

Proiectul acordului divorţului între Marea Britanie şi Uniunea Europeană (UE) are două părţi, şi anume un acord privind retragerea - constrângător din punct de vedere juridic, de peste 580 de pagini -, şi o declaraţie politică referitoare la relaţia viitoare între cele două părţi, relatează The Associated Press, citată de agenţia News.ro, care prezintă principalele puncte ale documentului.