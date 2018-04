De ce s-a sinucis fratele fostului şef al Poliţiei Române. Florin Despescu a fost găsit spânzurat în propria locuinţă

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că poliţiştii din Buzău au deschis un dosar penal, fiind făcute verificări pentru a se stabili condiţiile în care a survenit decesul lui Florin Despescu (47 ani), fratele fostului şef al Poliţiei Române. Bărbatul s-a spânzurat în propria casă din Nehoiu, în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind găsit de soţie.

Florin Despescu nu a lăsat niciun bilet în care să-şi explice gestul.

Potrivit unor surse din apropierea familiei, Florin Despescu suferea în ultima vreme de o depresie gravă, dar și de alte afecțiuni. În ultima vreme el trecea prin momente extrem de dificile, iar în seara fatidică a avut o discuție cu soția, după care a spus că merge la culcare. După ceva timp soția la găsit spânzurat pe scara din interiorul casei, femeia fiind și cea care a anunțat autoritățile. Cei doi aveau o fată care este în clasa a IX-a, la Liceul Teoretic "Radu Vlădescu" din Patîrlagele. Florin Despescu a lucrat o vreme la Poliția Locală Buzău, dar a părăsit instituția.

Primarul din Nehoiu, Ionuţ Milea, a declarat că toată comunitatea a rămas surprinsă de gestul fratelui fostului şef al Poliţiei Române.



"Şi-a pus capăt zilelor. Dumnezeu ştie ce o fi fost. Am rămas surprins. Era o familie frumoasă, liniştită. Nu se aştepta nimeni. Are şi un copil clasa a IX-a, avea nevoie de el acum. Şi noi am rămas surprinşi", a declarat Milea.



Florin Despescu era fratele mai mare al lui Bogdan Despescu, care a fost eliberat din funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române în luna ianuarie, după scandalul iscat de cazul poliţistului pedofil.