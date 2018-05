Atunci cand iti rozi unghiile consumi si anumite bacterii care se afla pe ele sau sub ele. Acest lucru face ca sistemul tau imunitar sa inceapa sa produca celule albe de sange pentru a lupta cu aceste bacterii.

In plus, corpul tau inregistreaza aceste bacterii in memorie asa ca, daca o anumita bacterii va fi intalnita a doua oara, vei avea deja limfocite care o vor combate.

Unele studii arata si ca micutii care isi sug degetele sau care isi rod unghiile au mai putine sanse sa sufere de alergii.

sursa: girly.ro