De cele mai multe ori le arunci, dar iată câte minunăţii poţi face cu ele. Cum să foloseşti resturile de la prepararea mesei

Iata cum sa folosesti resturile de la prepararea mesei.

Coaja de banana

Coaja de banana nu este doar o "folie" de protectie pentru fruct. Ea insasi are o multime de beneficii. O poti folosi la smoothie-uri sau la ceaiuri.

Nu mai arunca cojile de banane! Iata cate minuni poti face cu ele

Capatul de la morcovi

Daca ai cumparat morcovi cu tot cu codita, sansele ca aceasta din urma sa ajunga la cosul de gunoi sunt destul de mari. ATENTIE, insa! Capatul pe care tu il arunci are foarte multa vitamina A, chiar mai multa decat tot fructul. In plus este foarte gustos. Spala bine si pune la salata sau in sosul pesto.

Frunzele de sfecla

Sfecla fie o iubesti, fie o urasti, insa frunzele ei sunt iubite de mai multa lume. Nu stiai ca le poti manca? Ei bine, poti. Le poti pune la sote-uri sau poti face din ele salata. Sunt bogate in vitaminele A si C, fier si calciu.

Coaja de pepene

Toata lumea le arunca, pentru ca nimeni nu stie ca ele sunt la fel de bune precum miezul. Coaja de pepene este excelenta pentru echilibrarea tensiunii arteriale. Daca nu iti place "cruda" o poti mura.

