Debbie Lee Carrington, actriţă cunoscută din Total Recall şi întoarcerea lui Jedi, a murit. Avea 58 de ani

Debbie Lee Carrington are o filmografie bogată, cariera ei începând la 22 de ani, în 1981. În 1982 a absolvit Universitatea California-Davis, obţinând o diplomă în psihologia copilului, dar nu a ajuns niciodată să profeseze. Consacrarea ca actriţă avea să vină doi ani mai tâziu, în 1983, când a jucat în Întoarcerea lui Jedi, după care a fost solicitată an de an în numeroase producţii.

Notabile sunt apariţiile sale în Total Recall, Batman Returns sau Scary Movie 3, dar şi cascadoriile din Bride of Chucky, Leprechaun in the Hood, New Nightmare, Spawn sau Van Helsing. De asemenea, Debbie Lee Carrington a jucat în serialele Buffy spaima vampirilor şi Dexter.

Debbie Lee Carrington era născută pe 14 decembrie 1959, la San Jose, în California, şi a murit sâmbătă. Detalii cu privire la cauzele decesului nu au fost făcute publice.