Declaraţie USR de angajament pentru România: Fără penali în funcţii publice şi sisteme de sănătate şi educaţie moderne

Declaraţia are şapte puncte, după modelul documentului care a stat la baza Micii Uniri din 1848, de la Focşani, care se numea "Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei", informează USR, prin intermediul unui comunicat.



"La 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, care a prefigurat tot ce înseamnă în prezent România modernă - reformă economică, relaţii internaţionale şi diplomaţie europeană, avem astăzi datoria să continuăm unirea românilor prin lupta pentru valorile democratice şi europene şi prin asigurarea şansei la o viaţă prosperă. Unire înseamnă apel la unitate, depăşirea falselor diviziuni create de putere sau de interese înguste ale unor indivizi; înseamnă uniune, în înţelesul ei european de substanţă şi al unui viitor comun în Europa pentru toţi cetăţenii români din interiorul şi din afara graniţelor Uniunii Europene; înseamnă conectivitate, obiectiv indispensabil pentru modernizarea economică, şi înseamnă, nu în ultimul rând, coeziune şi echipă, pentru că numai aşa Uniunea Salvaţi România va putea să atingă dezideratul de a oferi românilor un proiect de ţară ca afară", se arată în declaraţia Biroului Naţional al USR.



Conform Declaraţiei de angajament pentru România, obiectivul principal trebuie să fie "parcursul european al tuturor cetăţenilor români, oriunde s-ar afla, în interiorul unei Uniuni Europene profund integrate şi coezive".



Alte două obiective sunt: "fără penali în funcţii publice" şi lege egală pentru toţi.



"Credem cu tărie că o prioritate de vârf o reprezintă recâştigarea încrederii cetăţenilor în statul român şi în politicienii care îi reprezintă. Avem nevoie de oameni noi în clasa politică, de politicieni curaţi, fără condamnări şi probleme penale, care să pună interesul românilor/(cetăţenilor) mai presus de orice interes personal. (...) Considerăm că sunt critice pentru democraţie eliminarea privilegiilor de orice fel şi crearea unui cadru legal transparent şi echitabil, care să îi reprezinte pe toţi cetăţenii şi care să ducă la întărirea statului de drept", prevede sursa citată.



Declaraţia USR de angajament pentru România mai prevede: sisteme de sănătate şi educaţie moderne, "bunăstare economică pentru toţi românii" şi autostrăzi care să lege toate provinciile istorice ale României.



"Ne asumăm responsabilitatea de a corecta falia între birocraţie şi spirit antreprenorial, de a aduce unitate şi echitate cetăţenilor români prin crearea de oportunităţi economice tuturor celor din oraşe sau sate, din mediul privat sau cel public pentru a-şi putea construi un viitor comun în ţară şi nu în diaspora. (...) Conectivitatea trebuie să reprezinte un cuvânt de ordine pentru România şi pentru cetăţenii români. Pentru aceasta, România are nevoie de investiţii în infrastructura de transport, care să ducă la o unire efectivă a regiunilor ţării", potrivit USR.



Cel de-al şaptelea punct al declaraţiei se referă la sprijinul acordat Republicii Moldova.



"Reiterăm necesitatea ca România să prioritizeze, mai ales în contextul deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, sprijinul pentru democraţia din Republica Moldova, aflată astăzi sub asediul forţelor oligarhice, şi aderarea cât mai rapidă a acesteia la Uniunea Europeană, pe baza unor reforme structurale profunde în spiritul valorilor europene", precizează USR.