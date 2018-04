Denis Alibec şi Constantin Budescu, DAŢI AFARĂ de la FCSB

Nicolae Dica a declarat ca Denis Alibec si Constantin Budescu vor pleca la vara de la FCSB.

"Alibec in fiecare perioada de transfer apare la diferite echipe. Important e ca el sa joace cat mai bine si, la vara, daca va veni o oferta buna pentru el si club, probabil va pleca. Budescu e un jucator important, ramane un fotbalist pe care ma bazez, in care am incredere. El are o calitate in plus fata de majoritatea jucatorilor din Romania. I-am zis ca mai avem sase meciuri de disputat, sa fim uniti si sa reusim sa luam titlul. Apoi, la vara, vom vedea ce va fi", a spus Nicolae Dica.

Scandal MONSTRU în vestiarul celor de la FCSB. Gigi Becali, DEZLĂNŢUIT

Denis Alibec ar avea o oferta concreta din Statele Unite, acolo unde ar fi dorit la New York Red Bulls, in timp ce Constantin Budescu are avantajul unei clauze de reziliere de 3 milioane de euro, pe care Slavia Praga a anuntat ca este gata sa o achite.