Depresia la bărbaţi: 11 semne care o dezvăluie

Depresia este o o boala serioasa si trebuie tratata ca atare. Aceasta afecteaza atat femeile cat si barbatii, nu tine seama de marimea contului din banca, n-are preferinte de varsta, profesie, etc. In Romania nu exista date clare privind numarul bolnavilor, insa in SUA nu mai putin de 5 milioane de barbati sunt diagnosticati ca depresivi. In cazul in care nu este tratata depresia ii impinge pe oameni chiar la sinucidere.