Descoperire misterioasă a unui bărbat din Băicoi. Se plimba prin pădure, când a dat peste o comoară. Imaginea e incredibilă

Insa Catalin nu a plecat in padure pentru a face o simpla plimbare, el este cautator de comori licentiat de Inspectoratul Judetean de Politie pentru folosirea detectoarelor de metal.

Se pare ca de fiecare data cand iese cu familia in padure, isi ia cu el si detectorul de metale, nu se stie niciodata peste ce poate da. De aceasta data a avut un noroc urias: a gasit un topor din Epoca de Bronz.

„Am inceput sa sap si am sapat ca niciodata o groapa adanca de vreo 50 de centimetri pana am vazut ceva de culoare albastra. Cand mi-am dat seama ce este va rog sa ma credeti ca mi s-au inmuiat picioarele. Nu sunt un profesionist, dar de citit am mai citit pentru ca sunt pasionat de istorie. Stiam peste ce am dat. L-am luat in mana si l-am curatat cu mana usor de pamant. Desi este un topor din bronz, este foarte fragil si parea ca se descompune, de accea am decis sa-l pun repede intr-o carpa pe care o foloseam sa ma sterg pe maini si l-a sunat pe primarul din Baicoi", povesteste Catalin Dumitran conform ciao.ro.

Primarul orasului Baicoi, Marius Constantin, a predat pe data de 10 aprilie, la Ministerul Culturii, toporul celtic, care se estimeaza ca are o vechime de peste 3.500 de ani.

Vestea ca la Baicoi a fost descoperit un topor celtic s-a raspandit rapid in localitate. Contactat telefonic, tanarul care a facut descoperirea, in varsta de 37 de ani, a marturisit pentru un ziar local ca este pasionat de arheologie de foarte mult timp, iar detectorul de metale este nelipsit din plimbarile sale.

„Ma bucur ca am facut aceasta descoperire, cu ajutorul unui detector de metale pentru care am autorizatie. Este prima descoperire cu o astfel de importanta istorica. Sper ca acum sa se faca pasi importanti pentru descoperirea si a altor vestigii in zona. Din punctul meu de vedere toporul celtic are o vechime mai mare de 3.500 de ani, pentru ca este vorba de un model aparte. Este un topor celtic fara tortita, fapt ce ma duce cu gandul ca face parte dintre primele modele de topoare, care de regula erau folosite in diverse ritualuri", a declarat Constantin Catalin Dumitran, cel care a facut descoperirea, potrivit observatorulph.ro.