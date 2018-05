DESERT DELICIOS. TORT CU NUCĂ

MOD DE PREPARARE TORT CU NUCA

Blat: Separam ouale, batem albusurile spuma, adaugam zaharul si un praf de sare. Adaugam galbenusurile unul cate unul, esenta si nuca macinata. Turnam compozitia intr-o tava rotunda pe hartie de copt si coacem 30-40 min in cuptorul incalzit in prealabil. Lasam sa se raceasca apoi in taiam pe orizontala in 2.

Crema. Batem frisca cu zaharul pudra si cu nuca macinata. Asezam pe un platou o parte de blat, apoi crema, apoi o parte de blat, apoi crema si il imbracam si pe margine. Apoi il ornam cu frisca si cu

nuca si cu glazura de ciocolata.

INGREDIENTELE SI CANTITATILE LE GASESTI AICI.