Dezvăluire BOMBĂ! Motivul ŞOCANT al războiului dintre Victor Piţurcă şi Gigi Becali: "M-a vândut ca Iuda!"

Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, în 2013, la trei ani de închisoare cu executare în "Dosarul Valiza". Ceilalţi inculpaţi în dosar au primit pedepse cu suspendare: Victor Piţurcă - un an pentru favorizarea infractorului, Alina Ciul şi Radu Marino - câte un an şi jumătate, iar Teia Sponte - doi ani. Sentinţa avea să rupă prietenia dintre patronul FCSB şi fostul selecţioner.

Gică Hagi, MESAJ DUR către Gigi Becali de CRĂCIUN. "A încercat să ne fure munca!"

Deşi s-a vehiculat că Piţurcă şi Becali au ajuns la cuţite din cauza banilor, lucrurile stau altfel. Piţurcă a aflat că Becali l-a turnat procurorilor şi, astfel, a ajuns să fie condamnat la închisoare.

"M-a vândut ca Iuda! Am făcut greşeala să semnez un precontract, că el ar fi cumpărat un teren, după care m-a turnat fără nicio jenă, în speranţa că va scăpa. Nu are caracter, pentru a scăpa basma curată este în stare să o toarne şi pe mă-sa. Am fost condamnat din cauza lui. Total degeaba! Nu l-a mai interesat nimic, m-a dat pe mâna procurorilor. Am ajuns cu cazier din cauza lui şi nu-l voi ierta niciodată. Între mine şi el nu mai există cale de împăcare. Niciodată nu voi mai avea vreo relaţie cu el. A devenit duşmanul meu numărul 1", s-a confesat Victor Piţurcă unor apropiaţi, potrivit surselor Cancan.

Victor Piţurcă, DIALOG ULUITOR cu Gigi Becali. SCANDAL URIAŞ

Victor Piţurcă a pornit de ceva timp un adevărat război cu Gigi Becali, pe care l-a atacat cu fiecare ocazie. L-a acuzat că a luat Steaua cu acte false, că nu se pricepe la fotbal, că îl interesează doar banii şi că a distrus jucători. Mai mult, este de partea Armatei în conflictul deschis pe care patronul FCSB-ului îl are cu reprezentanţii MApN privind palmaresul, sigla şi marca Steaua.