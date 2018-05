Dieta Simonei Pătruleasa. La ce alimente a renunţat şi cum a slăbit 12 kilograme

Ştirista de la Kanal D a exclus pâinea şi zahărul din alimentaţie, urmează un program riguros de fitness şi se ţine departe de dulciuri, iar rezultatele sunt pe măsură. Despre modul în care se menţine în formă, ritualul de frumuseţe şi intervenţiile chirurgicale la care a recurs, Simona a povestit într-un interviu.

Ce se întâmplă, doctore?: Câte kilograme te-ai îngrăşat cel mai mult şi cum ai reuşit să scapi de ele?

Simona Pătruleasa: Cele mai multe kilograme le-am luat pe durata sarcinii, în jur de 12 kg, dar nu am fost niciodată îngrijorată. Tot ce mi-am dorit este ca fiica mea, Ingrid, să fie sănătoasă. Am scăpat de surplusul de kilograme având grijă să am o alimentaţie sănătoasă.

