Diete de slăbit periculoase. 7 cure de slăbire care îţi pun viaţa în pericol

Diete de slabit 1. Cura de slabire cu tenie

Nu ai nevoie de un medic ca sa-ti spuna ca prezenta unei tenii in organismul tau nu este de bun augur. Si cu toate acestea sunt oameni care se infesteaza deliberat pentru ca parazitul sa se hraneasca in intestinele lor si astfel sa slabeasca. Cand au slabit suficient, oamenii apeleaza la sfatul medicului pentru a scapa de vierme. Din pacate insa, ouale parazitului nu raman doar in intestine. Ele pot migra si in alte zone ale corpului si pot pune viata in pericol.

Diete de slabit 2. Cura de slabire cu tampoane de vata

Tampoanele de vata se inmoaie in suc de portocale si au menirea de a suprima apetitul. Pericolul este imens. Nu numai ca organismul este privat de vitamine si nutrienti vitali, insa exista riscul blocarii intestinelor cu aceste tampoane. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca tampoanele nu sunt 100% bumbac, ci contin multe substante sintetice.

Diete de slabit 3. Cura de slabire "frumoasa adormita"

Iata o dieta desprinsa din povestile cu printese. Se porneste de la faptul ca atunci cand dormi nu mananci, deci slabesti. Pericolul vine din faptul ca somnul este indus prin sedative, dar si din faptul ca inactivitatea duce la pierderea masei musculare. Lipsa miscarii pune organismul sub risc.

