Directorul căruia o femeie de serviciu i-a făcut pedichiura în primăria Târgu Jiu, implicat într-un nou scandal

S-a lăsat cu scandal la sedința Consiliului Local din Târgu Jiu. Consilierii puterii şi cei ai opozitiei si-au aruncat acuzatii si jigniri grele, potrivit România TV. Ca o ironie, sedinta s-a tinut in sala de spectacole a teatrului dramatic. Actorii au jucat insa intr-o tragicomedie demna de piesele lui Caragiale.

"Am cerut ca domnul Marian Rotaru să fie anchetat și apoi să fie demis de către domnul primar. Domnul primar să ia măsurile legale pentru că primăria oraşului Târgu Jiu și orașul au fost grav afectate", a declarat un consilier local pentru România TV.

În timpul ședinței, şeful Direcției Publice de Patrimoniu, Marian Rotaru, a ținut un discurs în care a încercat să se apere.

"Îmi pare foarte rău. Vreau să îmi cer scuze public pentru tot ceea ce s-a întâmplat, a fost neinspirație a mea în acea zi nefericită. Am o adeverință medicală. Îmi cer scuze și dumneavoastră și tuturor pentru ceea ce s-a întâmplat. Vreau să vedeți de unde au plecat aceste presiuni ale mele și șantaje. Din prima zi când m-am dus la Direcție am fost băgat sub papucul lor, parcă ei ar fi condus 12 ani o primărie fără să aibă probleme, nu eu. În 12 ani nimeni nu m-a putut acuza de ceva", a spus Rotaru.

Şeful Direcției Publice de Patrimoniu, Marian Rotaru, a dat de înţeles că ar fi victima unui şantaj pus la cale de "colegi" din primărie.

Primarul Marcel Romanescu spune că ancheta in acest caz nu a fost inca finalizata.

Scandalul a început în urmă cu trei săptămâni, când în presă a apărut o poză în care apar directorul și o femeie de serviciu care îi făcea pedichiura.