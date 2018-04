DJ Avicii avea o iubită secretă. Cine era tânăra de care era îndrăgostit celebrul DJ

Cei doi se iubeau enorm si aveau de gand sa isi intemeieze o familie. DJ Avicii il iubea pe fiul modelului ca si cand ar fi al lui. Pentru ca lumea sa o creada, Tereza Kacerova a publicat mai multe imagini cu cei trei, impreuna.

Modelul ceh sustine ca DJ Avicii si fiul ei, Lucas, se intelegeau de minune. Aceasta a publicat scrisoarea catre regretatul ei iubit caruia nu a apucat sa ii spuna tot ce simte.

"Draga Tim,

Mi-am petrecut ultimele zile asteptand sa ma trezesc, asteptand ca cineva sa imi spuna ca este doar o gluma proasta, o greseala urata. Cred ca abia acum incep sa constientizez ca eu nu te voi mai vedea niciodata. Obisnuiam sa iti spun ca Luka nu isi va aminti niciodata o viata fara tine.

Acum sper ca el sa isi aminteasca viata CU tine. Voi fi acolo sa ii reamintesc mereu. O sa ii arat mereu. De fiecare data cand ma gandesc la un lucru pe care l-am planuit, dar nu l-am facut, simt o durere fizica in inima. Nu am terminat niciodata maratonul Harry Potter (mai aveam ultima parte), nu m-ai vazut facand crize cand Snape moare.

Nu am reusit sa te conving ca numele fiicei noastre trebuie sa fie Serafina. Nu ti-ai terminat tatuajele de pe mana in care, pe interior, ai fi tatuat un chip asemanator cu al meu. Am fost setata mereu sa tin relatia secreta pentru ca voiam sa fie DOAR a noastra si nu am vrut nebunia din presa.

Dar m-am gandit ca, daca voi impartasi asta cu lumea, va fi cand voi fi insarcinata cu copilul nostru. Eh, acest plan nu a mai fost dus pana la capat. Iti ziceam 'baby angel'. De unde aveam sa stiu ca in curand aveai sa devii un inger... Ultimele cuvinte pe care mi le-ai spus au fost 'Te iubesc!' Si eu te iubesc. La fel de mult pe cat iubesti tu Cola Mexicana... si apoi mai mult", a marturisit iubita secreta a lui DJ Avicii.

