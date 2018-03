Doliu în România. S-a stins din viaţă chiar de Ziua Teatrului. "A murit cu o mare suferinţă!"

Artista s-a stins pe patul Spitalului Elias, unde a fost transportata de urgenta in seara zilei de luni. Medicii din echipajul SMURD au gasit-o in stop cardio-respirator. Deşi au incercat sa o resusciteze, eforturile au fost in zadar, iar Aimee Iacobescu s-a stins pe patul de spital, in jurul orei 21.00.

Moartea ei i-a facut pe colegii de scena sa verse o lacrima si sa ofere declaratii emotionante. "Dumnezeu sa o ierte. Nu am avut ocazia sa joc cu aimee iacobescu, dar imi pare rau sa aud asemenea veste. Era destul de tanara, 71 de ani. Am jucat insa cu fratele ei, cu multi ani in urma, apoi fugise la Paris. Dumnezeu sa o odihneasca in pace", a declarat Ion Dichiseanu.