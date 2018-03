Donald Trump a coborât 222 de locuri în topul Forbes al miliardarilor. Cine se menţine pe primul loc

Forbes notează că scăderea averii lui Trump a fost cauzată de devalorizarea proprietăţilor din New York şi de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.



În partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde de dolari de la valoarea de 39,2 miliarde de dolari estimată anul trecut.



„Creşterea lui Bezos o surclasează pe a fondatorului Microsoft, Bill Gates, cu o avere estimată la 90 de miliarde de dolari în acest an, în creştere de la 86 de miliarde de dolari, pe locul al doilea. Gates a dominat topul miliardarilor în 18 din ultimii 24 de ani”, notează BBC.



Warren Buffett, care are o avere de 84 de miliarde de dolari, este al treilea în ediţia pe acest an a topului Forbes.



Cel mai bogat om din Europa şi al patrulea pe listă este patronul firmei de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault, care are o avere de 72 de miliarde de dolari.



Clasamentul celei de-al 32-a ediţii anuale a topului miliardarilor mondiali consemnează un record de 2.208 de persoane calificate.



America are cei mai mulţi miliardari pe ţară, cu 585, urmată de China. Numai California are 144 miliardari, mai mult decât orice altă ţară, în afară de SUA şi China. Germania are cea mai mare pondere din orice ţară europeană, cu 123. India are 119 miliardari şi Rusia 102. Există 53 de miliardari în Marea Britanie, potrivit Forbes, în scădere de la 54 în 2017.



Luisa Kroll şi Kerry Dolan, de la Forbes Media, au declarat: „Superbogatul continuă să devină mai bogat, lărgind decalajul dintre el şi ceilalţi”.



Lista de miliardari întocmită de Forbes este un instantaneu al bogăţiei măsurate la 9 februarie 2018. Revista utilizează preţurile acţiunilor şi cursurile de schimb din întreaga lume.