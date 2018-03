Donald Trump ameninţă: ATACUL va începe cât mai curând

"Nu aceasta este calea pe care o preferăm, dar este o cale pe care am demonstrat că o putem urma şi suntem pregătiţi să o urmăm din nou", a declarat luni după-amiază ambasadorul SUA, Nikki Haley, în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite.



"Atunci când comunitatea internaţională eşuează în măsurile luate, există momente când ţările sunt nevoite să lanseze propriile acţiuni", a argumentat Nikki Haley.



Avertismentul lui Nikki Haley intervine în care Consiliul de Securitate ONU insistă pentru aplicarea imediată a armistiţiului umanitar de 30 de zile în Damasc şi în suburbia Ghuta de Est, ocupată de insurgenţi, unde armata siriană susţine că atacă grupuri "teroriste" care lansează rachete spre capitală.



Săptămâna trecută, oficiali americani citaţi de cotidianul The Washington Post afirmau că Administraţia Donald Trump analizează posibilitatea unui bombardament punctual împotriva Siriei ca reacţie la informaţiile privind atacuri cu arme chimice. Conform surselor citate, preşedintele Donald Trump le-a cerut membrilor Administraţiei de la Washington opţiuni pentru sancţionarea regimului Bashar al-Assad după presupusele atacuri cu clor şi posibil cu alte arme chimice în zone aflate sub controlul forţelor opoziţiei. Cel mai recent incident de acest gen a fost raportat pe 25 februarie, în zona Ghuta de Est, o suburbie a Damascului. Un copil a murit în urma acestui atac, au declarat surse medicale siriene.



În aprilie 2017, Statele Unite au efectuat un atac punctual în Siria. Armata americană a lansat 59 de rachete Tomahawk asupra Bazei militare Shayrat.



Administraţia Bashar al-Assad a descoperit un laborator insurgent pentru fabricarea de arme chimice. Un laborator pentru fabricarea de armament chimic a fost descoperit în zona Ghuta de Est, o suburbie a Damascului aflată sub controlul insurgenţilor, a anunţat luni armata siriană.



Potrivit armatei siriene, militanţii insurgenţi din Ghuta de Est pregăteau un atac chimic pentru a-l atribui Administraţiei Bashar al-Assad.



Un laborator clandestin pentru producerea de armament chimic a fost descoperit în zona Aftris, situată în suburbia Ghuta de Est, a afirmat colonelul sirian Feruz Ibrahim. "Suspectăm că acest tip de armament este produs pentru a fi utilizat şi pentru a fi acuzate în mod fals trupele guvernamentale că au folosit arme chimice", a spus Feruz Ibrahim, citat de agenţia de presă rusă Sputnik.



În Siria au avut loc o serie de atacuri cu arme chimice atribuite regimului Bashar al-Assad, care a negat orice implicare.



Armata siriană, susţinută de Iran şi de mişcarea şiită Hezbollah, asediază Ghuta de Est, o zonă aflată sub controlul insurgenţilor care luptă împotriva regimului Bashar Al-Assad. Siria se confruntă, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent şi cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forţele opoziţiei şi grupuri teroriste, inclusiv organizaţia sunnită Stat Islamic. Bilanţul conflictului depăşeşte 270.000 de morţi.