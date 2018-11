Dragnea, despre o eventuală revizuire a sentinţei în dosarul Referendumul: Până nu văd motivarea deciziei CCR, nu am răspuns

"Eu nu am surse foarte bune şi până la ora aceasta nu ştiu, nu am văzut, nu am citit motivarea deciziei CCR de ieri. Am auzit tot felul de comentarii de la oameni foarte bine pregătiţi, începând cu Alina Gorghiu şi terminând cu altă personalitate. Până nu văd motivarea Curţii, eu nu pot să am niciun fel de răspuns la întrebare", a spus Liviu Dragnea, întrebat dacă ia în calcul, după decizia CCR, să ceară revizuirea sentinţei definitive în dosarul "Referendumul", potrivit Agerpres.

Întrebat ce a discutat cu ministrul Justiţiei înainte de decizia CCR, Dragnea a spus că s-a văzut cu Tudorel Toader mai multe zile şi înainte.

"Nu a avut nicio legătură cu decizia CCR. Sincer, chiar mi-e greu să înţeleg", a adăugat Dragnea.

În legătură cu faptul că Tudorel Toader a afirmat că a discutat cu liderul PSD despre decizia CCR, Dragnea a replicat: "Este o a doua ciudăţenie în materie. Ce să discut eu cu cineva despre o decizie care urmează să se ia?".

"Eu nu ştiu exact ce a spus. Dacă cumva a spus că am discutat, printre altele, şi de demersul făcut de dumnealui, şi anume sesizarea de constatare a unui conflict, poate am discutat şi despre asta", a mai spus Dragnea.

Solicitat de jurnalişti să precizeze dacă a discutat sau nu pe această temă cu ministrul Justiţiei, Dragnea a răspuns: "Cred că sunt cel mai urmărit, cel mai transparent om din România, dar nu-mi puteţi cere să spun toate cuvintele pentru că nu-mi aduc aminte. Cine vine la mine trebuie să spun: cum a fost îmbrăcat, cât a stat, ce a mâncat, ce a băut, ce a spus, că s-a încruntat, nu s-a încruntat, a zâmbit, n-a zâmbit".

Marţi, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că s-a întâlnit cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pentru a discuta despre sesizarea la Curtea Constituţională privind conflictul juridic de natură constituţională referitor la completurile de judecată. Toader a avut o întâlnire de aproape o oră cu Liviu Dragnea în biroul acestuia de la Parlament.

Miercuri, Curtea Constituţională a admis sesizarea premierului Viorica Dăncilă în legătură cu un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema constituirii completurilor de cinci judecători.

Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, a explicat la finalul şedinţei că Instanţa supremă a dat mai multe hotărâri începând cu anul 2014, potrivit cărora erau desemnaţi prin tragere la sorţi doar patru membri ai completurilor de cinci.