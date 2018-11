Dragoş Anastasiu, proprietarul Grupului Eurolines, a lansat oficial o nouă agenţie de turism pentru bugete medii şi mici

TravelBrands este un hypermarket de turism care adună ofertele tuturor brandurilor turoperatorilor din România şi din Germania într-o singură agenţie. Diferit faţă de TUI TravelCenter, în ofertele promovate de TravelBrands este faptul că reuneşte toate tipurile de servicii turistice existente în piaţă, dar se adresează clienţilor cu orice fel de bugete. Astfel, turistul care vrea să compare mai multe oferte şi mai multe preţuri ale turoperatorilor români pentru o destinaţie anume le poate găsi pe toate în acelaşi loc.



Deja au fost deschise şase agenţii TravelBrands în România, din care două în Bucureşti (Plaza Mall şi Sun Plaza) şi celelalte în Cluj, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu şi Vaslui, iar în următorii doi ani planul de business prevede ca numărul acestora să ajungă la peste 40, plasând, astfel, TravelBrands în primii cinci jucători din piaţă.

Tot în planul de business pentru anii viitori există şi varianta unui model de franciză.

"Am deschis primul TravelBrands ca să venim în întâmpinarea turiştilor, la care TUI TravelCenter, brandul nostru consacrat de turism, nu ajungea dintr-un motiv sau altul. Am intrat într-un mall, unde eram deja prezenţi cu o agenţie TUI TravelCenter şi am identificat un spaţiu care se potrivea pentru o agenţie de turism. Aşa am deschis primul TravelBrands. Strategia noastra de dezvoltare era deja stabilita: două branduri turistice, unul poziţionat medium high, cum este TUI, şi altul poziţionat medium low, cum este TravelBrands, pentru bugete medii şi mici. Vindem pachete de la toate agenţiile importante şi le promovăm inclusiv logo-urile in vitrină", a declarat Cosmin Marinof, directorul de vânzări al TUI TravelCenter.

În agenţiile TravelBrands deschise până acum s-au vândut cel mai mult vacanţe de vară în Grecia, Turcia, Bulgaria, România. Agenţia este prezentă cu stand propriu şi la Târgul de Turism al României, care se desfăşoară în Bucureşti, la Romexpo, între 15 şi 18 noiembrie

"În acest moment, turişii care cumpără vacanţe pentru la vară pot găsi cele mai mici tarife, pentru că acum sunt early booking-urile maxime", a afirmat Cosmin Marinof. Strategia de dezvoltare a TravelBrands vizează, în principal, extinderea în oraşele mai mici din ţară, în care nu e prezent TUI TravelCenter. "Şi la TravelBrands suntem tot noi, cei de la TUI TravelCenter, care scriem o altă poveste de succes în turism, la aceeaşi calitate, pentru ca toţi românii, indiferent de venit, să ne găsească peste tot şi să poată călători", a mai spus Cosmin Marinof.