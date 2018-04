DRAMA NEŞTIUTĂ a unei actriţe celebre. Logodnicul ei s-a sinucis în fata ei, în ziua nunţii FOTO

Ana Paula Arosio a trecut printr-o drama cumplita la doar 21 de ani, atunci cand logodnicul sau, impresarul Luis Carlos Tjurs, s-a sinucis chiar in fata ei, ca urmare a unei gelozii extreme scapate de sub control.

Tragicul eveniment in anul 1996. Actrita a declarat intr-un interviu acordat ulterior pentru Revistaepoca.globo.com ca a trecut peste aceasta drama cu ajutorul familiei, al prietenilor si cu sprijinul lui Dumnezeu, insa a apelat si la psiholog.

Ca o remarca neagra, actrita din Terra Nostra a imbracat, totusi, rochia de mireasa in ziua in care trebuia sa aiba loc nunta, in cadrul unei ceremonii de comemorare a logodnicului sau.