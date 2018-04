Drama prin care trece George Nicolescu. Cântăreţul orb urcă tot mai rar pe scenă de când soţia lui s-a îmbolnăvit

In urma cu 45 de ani, George Nicolescu dadea lovitura in lumea muzicala cu piesa "Eternitate", scrie wowbiz.ro. Era iubit de toata lumea si melodia lui era fredonata oriunde si de catre oricine.

George Nicolescu traieste o adevarata drama! Sotia lui are probleme la sold

In ciuda faptului ca este nevazator, George Nicolescu a avut parte, ani de zile, de o cariera frumoasa si, multa vreme, in anii comunismului, el a fost considerat cantaretul "Epocii de aur"!

Cu trecerea timpului insa, mai ales dupa anii'2000, Nicolescu a disparut incet, incet din memoria iubitorilor de muzica buna. A urcat pe scena doar ocazional, la concerte aniversare sau la petreceri private, si nici nu a cerut foarte multi bani! Dimpotriva, uneori, apropiatii sai sustineau ca o facea benevol, sau doar pe cazare, transport si masa. "Iubea sa fie printre oameni, sa le cante, sa le aduca bucurie", au dezvaluit prietenii cantaretului!

Din pacate, daca in trecut aparea pe scena rar, dar aparea, ei bine, in ultima perioada, prezenta lui George Nicolescu la un eveniment a fost practic un eveniment! El a iesit aproape de tot din lumina reflectoarelor, iar motivul "disparitiei" sale artistice nu are legatura cu lipsa de interes a oamenilor, ci cu imposibilitatea vedetei de a se mai deplasa ca altadata!

"George a venit intotdeauna la concerte insotit de sotia lui! Ea a fost cea care l-a ajutat toata viata, sprijinul lui! Din nefericire, sanatatea doamnei Nicolescu este si ea subreda", au povestit apropiatii artistului!