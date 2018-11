DRAMĂ URIAŞĂ în lumea muzicală. O cântăreaţă admirată de toţi românii are CANCER

Mireille Mathieu, 72 de ani, nu mai are mult timp de trait, astfel incat in prezent se trateaza in mare secret in Germania, in cadrul unei clinici private. O sursa din interiorul institutiei spune ca vedeta s-a impacat cu ideea, mai ales ca a reusit sa lanseze albumul "Mes Classiques", dedicat mamei ei, care a decedat acum doi ani.

Desi se stie ca este vorba despre o boala in stare terminala, nu s-a precizat ce tip de cancer o stinge din viata, si nici de cand sufera.

Mireille Mathieu s-a nascut pe 22 iulie 1946, fiind mezina familiei dintre cei 14 copii. In cariera muzicala a inregistrat peste 1.200 de melodii, fiind cantatae in 11 limbi si vandute in peste 122 de milioane de copii. Piesele care au consacrat-o sunt "Santa Maria", "C'est ton nom", "Ne me quitte pas", "Tous les enfants chantent avec moi" si „Mon Credo".