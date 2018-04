După ce şi-au modificat legea în Parlament, partidele au primit de patru ori mai mulţi bani de la buget: 13,5 milioane lei în martie

În plenul din 19 decembrie 2017, Camera Deputaţilor a votat, în calitate de for decizional, iniţiativa legislativă a deputatului PSD Mircea Drăghici, prin care a fost modificată Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, conform datelor de pe site-ul Camerei. Astfel, a fost schimbată prevederea "partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile legii" în "suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi de cel mult 0,04% din produsul intern brut". Legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis pe 16 ianuarie, aminteşte Mediafax.

Potrivit site-ului Autorităţii Electorale Permanente (AEP), subvenţiile din luna decembrie 2017, înaintea modificării Legii menţionate, pentru PSD, PNL, USR, ALDE şi PMP au avut valoarea totală de 3.254.095 de lei. După schimbarea în Parlament a Legii, în ianuarie partidele au încasat în total 3.861.664 de lei, în februarie - 3.873.807 de lei, în martie suma totală a ajuns până la 13.476.154 de lei, iar în luna aprilie formaţiunile politice parlamentare au primit în total subvenţii de la stat în valoare de 7.074.589 lei.

În ianuarie a.c. subvenţiile primite de partide au fost după cum urmează: PSD - 2.115.007 lei, PNL - 1.037.960 lei, USR - 297.710 lei, ALDE - 247.258 lei, PMP - 163.728 lei. În februarie: PSD - 2.204.374 lei, PNL - 1.009.961 lei, USR - 297.002 lei, ALDE - 219.525 lei, PMP - 142.943 lei. În martie: PSD - 7.668.552 lei, PNL - 3.513.441 lei, USR - 1.033.207 lei, ALDE - 763.682 lei, PMP - 497.270 lei. În aprilie: PSD - 4.025.766 lei, PNL – 1.844.454 lei, USR – 542.404 lei, ALDE – 400.911 lei, PMP - 261.052 lei. În total luna aprilie - 7.074.589 lei.

La votul din şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 19 aprilie au fost prezenţi 252 de deputaţi. Iniţiativa legislativă care a modificat Legea privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost adoptată cu 222 voturi "pentru", 24 "împotrivă" şi şase abţineri. Din 51 de deputaţi liberali, unul singur a votat împotriva Legii amintite. Vot împotrivă au dat şi cei 22 de parlamentari ai USR, precum şi un deputat independent.

Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, singurul dintre liberali care a votat împotriva modificării legii, a declarat, pentru MEDIAFAX, că a votat astfel deoarece, în opinia sa, partidele ar trebui decuplate de la bugetul de stat, iar subvenţionarea campaniilor electorale transformă formaţiunile politice într-un soi de asistaţi social.

"Părerea mea este că în fapt sunt prea multe concesii care se acordă către ceea ce înseamnă subvenţionarea politică şi sunt tot felul de condiţii care nu fac decât să transforme subvenţionarea campaniilor electorale în formă de asistenţă socială. Mi se pare că pe undeva campaniile electorale ar trebui liberalizate mai mult decât sunt în acest moment, bineînţeles sumele limitate, pentru că nu poţi veni să arunci cu banii pe o campanie, aşa cum s-a întâmplat acum câţiva ani. Statul ar trebui să se implice mai puţin în reglementarea electorală, pentru că această lege nouă pe care s-au desfăşurat ultimele alegeri în 2016 pe undeva este o lege care pur şi simplu constrânge activitatea de campanie electorală. Aproape că nu mai ai voie să faci mai nimic. Oricum, cu cât statul se implică mai mult să creeze diverse avantaje către actorii politici sau să se implice în ceea ce înseamnă finanţarea partidelor politice, cu atât şi libertatea de mişcare într-o campanie se restrânge, chiar dacă acest lucru nu este prevăzut explicit într-o lege. Punctul meu de vedere, şi asta a fost şi motivaţia votului meu, este că partidele ar trebui decuplate, cât se poate de mult, conform legii, de la bugetele publice. Cred că aici statul trebuie să intervină doar să vegheze la respectarea legalităţii şi să pună un barem peste care să nu se producă tot felul de excese. Erau campanii electorale în care se trezeau tot felul de candidaţi să mânuiască şi să joace, ca la o ruletă, sume fabuloase. Mi-aş dori o campanie în care tu să vii cu banii tăi privaţi şi să poţi să lipeşti afişe pe unde vrei", a explicat, pentru MEDIAFAX, Daniel Gheorghe.

Conform stenogramei şedinţei Camerei Deputaţilor din 19 decembrie, Mircea Drăghici, iniţiatorul proiectului de lege a explicat de la tribuna plenului motivul pentru care a propus această schimbare legislativă: "În calitate de iniţiator, am simţit nevoia să punem un prag minim pentru alocarea subvenţiilor pentru partidele politice parlamentare. Acest prag minim nu exista până acum în lege. În plus de acesta, am convenit ca, împreună cu Partidul Naţional Liberal, pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei".

La scurt timp după aceea, deputatul PNL, Gabriel Andronache a anunţat că partidul din care face susţine modificarea Legii în cauză: "Partidul Naţional Liberal va susţine această propunere legislativă, mai ales că în Senatul României a fost adoptat un amendament care vine să rezolve o problemă care ţine de egalitatea de şanse, şi anume promovarea mai multor femei în funcţii publice, creându-se astfel mecanismul necesar ca partidele să pună în practică ceea ce oricum legea dispune în prezent. Însă doamnele ajungeau pe locuri neeligibile, pe listele electorale. Prin acest mecanism, partidele sunt stimulate ca pe primele locuri, locurile eligibile, să figureze femei, astfel încât să se asigure echilibrul de reprezentare de gen în Parlamentul României şi în celelalte funcţii alese din administraţia publică din România."

În variantă adoptată de deputaţi şi promulgată de preşedintele României legea 334/2006 modificată mai prevede, la art. 18: "Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei."