Ecaterina Andronescu, despre dezvăluirile legate de DNA: Ministrul Justiţiei trebuie să facă ce îi cere legea

"Ce am văzut aseară cred că e absolut înspăimântător. Cred că trebuie să se facă lumină. Mulţi oameni au trăit pe propria lor piele ceea ce am văzut aseară şi cred că acest lucru trebuie să se închidă o dată pentru totdeauna. Există legi, există oameni cinstiţi în ţara asta, oameni corecţi şi care trebuie să ia deciziile normale. Cei vinovaţi să plătească, dar cei nevinovaţi să nu fie terfeliţi. Ministrul Justiţiei are o misiune. Fiecare ministru are nişte competenţe. În limita competenţelor legale, domnul ministru trebuie să facă ceea ce îi cere legea", a afirmat luni Ecaterina Andronescu, la sediul PSD.

Duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier.



"Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.



Tot duminică seara, Antena 3 a prezentat mai multe înregistrări audio în care erau redate presupuse discuţii dintre procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA - Lucian Onea cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis în judecată într-un dosar de corupţie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.