ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018: Ce trebuie să facem pe 20 martie ca să ne meargă MEREU bine

Echinocțiul de primăvară 2018. Fenomenul are loc pe 20 martie, la ora 18.15, când începe și primăvara astronomică.

Echinocțiul de primăvară 2018. În această zi, ziua şi noaptea vor fi egale, iar după 21 martie ziua se măreşte şi natura se trezeşte la viaţă. Primăvara din punct de vedere astronomic începe odată cu echinocțiul de primăvară și durează aproximativ 92 de zile. Este momentul în care Soarele, în mișcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecție al eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ.

Echinocțiul de primăvară 2018. De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeași dată deoarece anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. Echinocțiul de primăvară reprezintă momentul când Pământul este cel mai aproape de Soare și, începând de la această dată, durata zilei va fi în continuă creștere, iar cea a nopții în scădere, până la data de 21 iunie, când va avea loc solstițiul de vară.

ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018: Ca să ne meargă bine mereu, în această zi trebuie să avem o atitudine pozitivă și să evităm certurile cu cei dragi, pentru că, în caz contrar, vom strica armonia adusă de energiile unite ale zilei și ale nopții. Totodată, nu trebuie să facem rău animalelor, pentru că acest rău poate fi întors împotriva noastră.

Astfel, echinocțiul de primăvară simbolizează creația, solstițiul de vară — apogeul, echinocțiul de toamnă — începerea perioadei de resorbție și solstițiul de iarnă — perioada de conservare, care echivalează cu momentul de pregătire pentru un nou ciclu temporal, potrivit Agerpres.

Echinocțiul de primăvară 2018. Al doilea echinocţiu al anului este momentul când soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera cerească nordică în cea sudică, în jurul datei de 23 septembrie, reprezentând echinocţiul de primăvară în emisfera sudică şi echinocţiul de toamnă în emisfera nordică. Punctul de intersecţie din acest moment al eclipticii cu ecuatorul ceresc se numeşte punctul autumnal.

Echinocţiul de primăvară 2018. Tradiţii, obiceiuri, superstiţii

Strămoşii daci aveau solide cunoştinţe de astronomie, iar templelor lor de pe înălţimi transpun grăitor chiar şi astăzi cunoştinţele lor despre calendarul solar. Numeroase ritualuri păgâne celebrau echinocţiul de primăvară mai ales pentru importantă să în creşterea fertilităţii pământului şi a naturii în general. La Şinca Veche, unde se presupune că dacii aveau într-adevăr un lăcaş de cult în grotă, se vor fi desfăşurat dansuri rituale şi sacrificii cu ocazia echinocţiului de primăvară.

Totuşi, după convertirea la creştinism, ritualurile pentru echinocţiul de primăvară au suferit o transmutaţie, chiar dacă s-au păstrat în subconştientul colectiv. Focuri se aprindeau în vechime, pentru a arde iarnă şi a renaşte, prin căldură, spiritul primăverii. Obiceiul a fost asimilat în creştinismul românesc sub formă Focurilor Sfinţilor. Se crede că focurile şi rugăciunile sfinţilor ajută la depăşirea momentului crucial al echinocţiului, înclinând favorabil echilibrul dintre lumina şi întuneric. Se marchează astfel în chip ritualic un fenomen astronomic obişnuit, dar care da direcţia pentru activităţi omeneşti specifice.

Cu prilejul echinocţiului se sărbătoreşte şi pornirea plugului, moment consacrat în mai toate culturile lumii, indiferent de religie.

ECHINOCTIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. De marţi, când are loc echinocțiul de primăvară, ziua începe să se mărească și soarele va prinde putere, după ce va trece acest scurt episod de iarnă. Din punct de vedere astrologic, echinocțiul este marcat de influența a trei astre mari, Soarele, Venus și Mercur, toate trei formând o conjunctură favorabilă relațiilor, parteneriatelor și legăturilor sentimentale.

Venus și Mercur restabilesc pacea interioară

Echinocțiu înseamnă echilibru, iar poziția astrelor favorizează îndeosebi echilibrul interior. Venus și Mercur ne vor oferi șansa să găsim pacea și liniștea în noi înșine, chiar dacă la exterior lumea este zbuciumată și lucrurile se schimbă de la o zi la alta.

Fiecare dintre noi va fi îndemnat printr-o împrejurare deosebită să își facă ordine în priorități, în sentimente, în pasiuni și visuri. Dacă trăim un haos interior, dezechilibrele din jurul nostru ne vor afecta mult mai profund și vom pierde enorm. Este important să ne împăcăm cu noi înșine și să ne refacem forțele interioare, înainte de a merge mai departe, iar acesta este cel mai important mesaj al echinocțiului.

Astrele lucrează pentru relații și parteneriate

În această perioadă, echinocțiul de primăvară va fi momentul oportun să refacem relațiile pierdute și să descoperim noi parteneriate. De asemenea, este timpul să ne rupem de rădăcinile uscate, de planurile eșuate, de greșeli și de oamenii care știu doar să profite de noi.

Luna nouă iese din zodia Peștilor și se îndreaptă spre Berbec, unde se află și Soarele, Venus și Mercur, unde amplifică nevoia de relații echilibrate și de afecțiune. Apoi, după echinocțiu, Luna va intra în Taur unde ne îndeamnă să ne construim un spațiu personal mai sigur și mai echilibrat. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să scăpăm de elementele care aduc nesiguranță în viața noastră.

Ce zodii sunt cu adevărat favorizate de echinocțiul de primăvară

Zodia Taurului, sentimente intense

Nativii Tauri se bucură de influența pozitivă a echinocțiului și vor culege doar veștile bune. Pentru ei, toate întâlnirile și planurile de zi cu zi vor fi plăcute. Iar oamenii din jurul lor vor aduce vești bune. În relația de cuplu, pentru Tauri sentimentele vor fi mai intense și vor lăsa în urmă dubiile și gelozia.

Zodia Leului, planuri noi și bine conturate

Leii sunt ambițioși, iar schimbările care vin cu echinocțiul de primăvară îi determină să pună pe roate cel puțin unul sau două planuri dificile, dar din care vor avea multe de câștigat. Chiar dacă la muncă lucrurile nu se mișcă așa cum și-ar dori, planurile lor personale încep să se contureze și găsesc oamenii potriviți cu care pot colabora pentru a le finaliza.

Zodia Fecioarei, situații delicate

Echinocțiul va aduce o perioadă mai tensionată pentru Fecioare, dar va fi una de bun augur. Vor avea un program mai încărcat, multe întâlniri, vor căuta soluții rapide la diverse probleme, iar vestea bună este că vor întâlni persoanele potrivite, care pot face lucrurile să evolueze rapid. Toate demersurile lor vor avea, în următoarea perioadă, o finalitate și avantaje noi.

Zodia Capricornului, evenimente imprevizibile

Cu Marte în zodia lor, Capricornii vor avea o perioadă plină și marcată de evenimente imprevizibile. Oricât de organizați ar fi, oricât de bine ar plănui totul, este imposibil să nu apară situații pe care nu le pot controla, dar vor avea și de câștigat din ele. Uneori, imprevizibilul poate aduce o șansă la care nimeni nu spera și Capricornii sunt favorizați de echinocțiul de primăvară în acest sens.

Echinocţiu de primavară 2018. Echinocţiul de Primăvară în anii 2018 și 2019

Echinocţiul are loc de două ori pe an, de Primăvară şi de Toamnă, fiind dată care marchează momentul când ziua este egală cu noaptea.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. Echinocţiul de primăvară marchează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică, iar în emisfera sudică al toamnei, unde are loc echinocţiul de toamn[.

Atunci Soarele trece prin punctul vernal. Prin urmare, ziua va fi egală cu noaptea şi această va creşte până în momentul solstiţiului de vară.

2018 Echinocţiul de primăvară - 20 Martie 18:15

2019 Echinocţiul de primăvară - 20 Martie 23:58

În emisfera sudică a Pământului fenomenul este invers, astfel că în regiunile respective acest moment marchează începutul toamnei astronomice. Totodată, în regiunile polare, în emisfera nordică, începe lunga zi polară, iar în cea sudică începe noaptea polară, care vor dura, fiecare, câte şase luni.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. Data Paştelui este variabilă, în funcţie de prima lună plină de după echinocţiul de primăvară.

Conciliul de la Niceea a decretat în 325 că "ziua de Paște va fi în prima duminică dupa prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară". Se poate pune întrebarea justificată: dacă ziua Paștelui depinde de soarele și luna de pe cer, cum este posibil ca bisericile să nu fie de acord?

Cauza este încrederea în metode de calcul care aproximează mișcarea soarelui și a lunii. În timp, utilizând aceste metode matematice, bisericile au început să folosească un "soare" și o "lună" care nu mai corespundeau cu soarele și luna de pe cer. Divergențele dintre calcule și observațiile astronomice au fost corectate în unele cazuri, de exemplu prin trecerea la calendarul Gregorian.

Catolicii stabilesc prima luna plină de după echinocţiu folosind o serie de calcule şi tabele ecleziastice, pe când ortodocşii iau ca reper luna plină astronomică.

Echinocţiu de primavară 2018. Pastele Ortodox:

2018 - duminica 8 aprilie

2019 - duminica 28 aprilie

2020 - duminica 19 aprilie

Echinocţiu de primavară 2018. Pastele Catolic:

2018 - duminica 1 aprile

2019 - duminica 21 aprile

2020 - duminica 12 aprilie

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2018 are loc pe 20 martie, când longitudinea astronomică a acestuia revine la valoarea de zero grade. La momentul echinocţiului de primăvară, Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera australă a sferei cereşti în cea boreală. Când Soarele se află în acest punct, numit punct vernal, el descrie mişcarea diurnă în lungul ecuatorului ceresc, fenomen ce determină, la data respectivă, egalitatea duratei zilelor cu cea a nopţilor, indiferent de latitudine. La latitudinile ţării noastre, pentru care putem considera valoarea medie de 45°, această cifră reprezintă şi valoarea medie a înălţimii Soarelui deasupra orizontului la momentul amiezii, potrivit astro-urseanu.ro. Totodată, la data respectivă, Soarele răsare în punctul cardinal est şi apune în punctul cardinal vest. În emisfera sudică a Pământului fenomenul trebuie interpretat invers, astfel ca în regiunile respective acest moment marchează începutul toamnei astronomice. Totodată, în regiunile polare, în emisfera nordică începe lunga zi polară, iar în cea sudică începe noaptea polară, ce vor dura, fiecare, câte 6 luni.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ : Copiii alungă frigul, iar tații pornesc plugurile

Dupa „Mărțișor”, „Babe” și „Mosi”, după "zăpada mieilor", când calendaristic deja am pășit în anotimpul primăverii deși luna martie se dovedește a fi destul de capricioasă, ne apropiem de momentul echinocțiului de primăvară, ce marchează începutul primăverii astronomice. El se produce în jurul datei de 20 martie când longitudinea astronomică a acestuia revine la valoarea de zero grade.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. După cum este cunoscut, mișcarea aparentă a Soarelui pe sfera cerească, determinată de mișcarea reală a Pământului pe orbita sa, generează pentru latitudinile noastre inegalitatea duratei zilelor și nopților la diferite epoci ale anului, datorită poziției aproximativ fixe în spatiu a axei de rotație a Pământului, precum și a înclinării sale față de planul orbitei acestuia. Astfel, pe sfera cerească, Soarele parcurge în decurs de un an un cerc mare numit ecliptica(ce marchează de fapt planul orbitei Pământului), care face cu ecuatorul ceresc un unghi de 23° 27' .

La momentul echinocțiului de primăvăra Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera australă a sferei cerești în cea boreală. Când Soarele se află în acest punct, numit punct vernal, el descrie mițcarea diurnă în lungul ecuatorului ceresc, fenomen ce determină, la data respectivă, egalitatea duratei zilelor cu cea a nopților, indiferent de latitudine. La latitudinile țării noastre, pentru care putem considera valoarea medie de 45°, această cifră reprezintă ți valoarea medie a înălțimii Soarelui deasupra orizontului la momentul amiezii. Totodată, la data respectivă, Soarele răsare în punctul cardinal est și apune în punctul cardinal vest.

Echinocțiul de Primăvară 2018. Un moment de armonie și echilibru

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. Tradițional, momentul Echinocțiului este un moment de armonie și echilibru, în care ziua și noaptea sunt într-o perfectă balanță.

Echinocțiul de Primăvară din acest an stă sub semnul echilibrului pe toate planurile dar, mai ales, al echilibrului pe plan energetic.

Pentru că, doar atunci când energiile diurne sunt în echilibru cu energiile nocturne, când energiile spirituale sunt în echilibru cu energiile telurice, atunci când puterea consumată de sistemul energetic uman este în perfect balans cu energia atrasă de acesta în interiorul său, atunci este pace.

ECHINOCŢIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. Datini şi obiceiuri

Conform tradiţiei creştine, Paştele este serbat întotdeauna în prima duminică după Luna Plină de după echinocţiu.

Oamenii recunosc echinocţiul de primăvară de mii de ani. Pentru multe civilizaţii antice evenimentul marca reîntoarcerea la belşug - adică hrana începea să fie procurată mai uşor. Mai mult, vechii egipteni au construit Sfinxul în aşa fel încât acesta „priveşte” exact în punctul în care soarele răsare cu ocazia echinocţiului de primăvară. Totodată, prima zi de primăvară astronomică coincidea cu prima zi a anului persan şi era marcată prin 13 zile de petreceri.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. În cultură amerindiană se ţineau ritualuri şi dansuri în onoarea Soarelui. Indienii Sioux plantau în această zi un arbore ceremonial ce reprezenta o legătură între Cer şi Pământ.

În fiecare an, în această zi sanctuarul de la Teotihuacan din Mexic este luat cu asalt de sute de turişti dornici să celebreze echinocţiul de primăvară.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2018. Chinezii credeau că în ziua în care cade echinocţiul de primăvară ouăle (simboluri ale fertilităţii) pot să stea în echilibru, deoarece gravitaţia este egală în toate părţile. Ştiinţa a arătat că acest lucru nu este adevărat, conform ziarulevenimentul.ro.

Astrologii susţin că momentul când ziua devine egală cu noaptea simbolizează o stare de armonie, de transformare profundă atât a naturii exterioare, cât şi o transformare benefică a naturii noastre umane. În perioada echinocţiului de primăvară totul se trezeşte la viaţă, tinde să iasă la suprafaţă, să se bucure de energiile profunde ale primăverii.