ECLERE CU CREMĂ DE VANILIE

Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul cate unul amestecand bine. Se pun in tava in formele digerite. Se dau la cuptor la foc mare. Cand se coc, se lasa la racit, apoi se taie pe jumatate si se umplu cu crema pe care urmeaza sa o facem.

Crema:

1 litru lapte

300g zahar

250g faina

esenta vanilie, daca alegeti pastaiae de vanilie puneti la fiert odata cu laptele

Jumatate din lapte se pune la fiert, cealalta jumatate se amestca cu zaharul si faina, apoi se incorporeaza in laptele fierbinte de pe foc, se mesteca continuu pentru a nu se prinde si a nu face cocoloase.

Dupa ce a fiert si ajunge la consistenta dorita se umplu, gogoselele si dupa referinta se poate pune peste ele ciocolata topita.

Pofta buna!

