Elena Udrea a făcut marele anunţ din Costa Rica. "Când mă întorc acasă mă...."

Elena Udrea e insarcinata si asteapta o fetita, scrie wowbiz.ro. Isi face planuri de nunta si vrea ca nasterea si nunta sa fie in Romania.

"Sunt insarcinata in 15 saptamani si cu siguranta va fi fata, contrar celor spuse de asa numitii ghicitori. Sunt insarcinata si imi este bine. In primele trei luni a fost mai rau. Imi doresc sa nasc copilul meu in Romania", a spus Elena Udrea intr-un interviu tv.

Elena Udrea a dezvaluit ca se va casatori cu tatal copilului ei in momentul in care va veni in Romania."Sunt doar logodita. Dar cand ma intorc acasa ma casatoresc, cu tatal copilului. El este in tara in momentul asta", a spus Elena Udrea.

Acuzata ca a fugit din tara si ca s-a stabilit in Costa Rica, unde este in momentul de fata, Elena Udrea aduce dezmintiri si sustine ca a plecat din tara pentru ca si-a dat seama ca nu avea nicio sansa sa fie judecata corect.

"Nu am fugit din tara. Sunt aici asumat, am fost in fata autoritatilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protectie pe care am considerat ca e obligatoriu sa il am. Am plecat din Romania cand mi-am dat seama ca nu am nicio sansa sa fiu judecata corect (...). Nu-mi doresc sa traiesc in alta parte decat in Romania. Nu vreau sa stau in alta parte. Vreau sa ma intorc acasa", a mai spus Elena Udrea.