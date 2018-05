Elena Udrea: "Eu nu am fost la tăieri de porc, la întâlniri cu Coldea"

”Nu am fugit din țară. Sunt aici asumat, am fost în fața autorităților din Costa Rica, am cerut acest statut de protecție pe care am considerat că e obligatoriu să îl am. Am plecat din România când mi-am dat seama că nu am nicio șansă să fiu judecată corect (...). Nu-mi doresc să trăiesc în altă parte decât în România. Nu vreau să stau în altă parte. Vreau să mă întorc acasă. O informație pe care eu am avut-o e cea pe care am spus-o la Sinteza Zilei, este vorba despre cazul profesorului Voiculescu. Când am vrut să candidez la președinția României am fost blocată. Eu nu am fost la tăieri de porc, la întâlniri cu Coldea, nu am fost vreo prietenă de a lor, dar am aflat informații. Am aflat cum domnul Coldea susținea anumiți judecători pentru a fi numiți în funcție la ICCJ, e vorba de doamna Liviei Stanciu. Am aflat cum în cazul lui Voiculescu s-au implicat să aibă parte de pedeapsă maximă. Părerea mea este că cel care a gândit acest sistem de preluare a puterii a României prin Justiție a fost Florian Coldea, sau el l-a condus. El nu o făcea în mod direct. Cel care comunica cu judecătorii era domnul general Dumbravă”, a declarat Elena Udrea, la Antena 3.

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în luna februarie, însă imediat după ce jurnaliştii de la Rise Project au publicat informaţia, avocatul fostului deputat a precizat că aceasta se află în Grecia.

La mijlocul lunii aprilie, Elena Udrea a transmis, prin intermediul avocatului său, că este refugiat politic în Costa Rica.